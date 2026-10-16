PSD: valamennyi követelésünk bekerült a Niculescu-kormány programjába

A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy a parlamenthez benyújtott kormányprogramban valamennyi olyan intézkedés szerepel, amelyet a párt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöktől kért.

Székelyhon 2026. október 16., 16:322026. október 16., 16:32

A PSD szerint a legfontosabb vállalások közé tartozik a költségvetés sürgős kiigazítása a kórházak és az alapvető közszolgáltatások finanszírozásának biztosítása érdekében,

a nyugdíjak indexálása,

valamint az egészségbiztosítási járulék eltörlése a kisgyermekes anyák és a veteránok esetében. Hirdetés A program előírja továbbá, hogy az állam legfeljebb 90 napon belül fizesse ki a vállalkozások számláit, de szerepel benne a gazdasági szereplőket terhelő bürokrácia 25 százalékkal való csökkentése, a PSD gazdaságélénkítő tervének maradéktalan végrehajtása, illetve

a közigazgatási reform a kisebb települések önkéntes összevonásával

– sorolták a párt közleményében, melyet az Agerpres idéz. A szociáldemokraták szerint követeléseik maradéktalan elfogadása igazolja, hogy az új kormány vállalja a Bolojan-kabinet leváltásakor szorgalmazott irányváltást. A PSD úgy véli,

Romániának a megszorítások után sürgősen gazdaságélénkítő intézkedésekre, a lakossági jövedelmek védelmére és a vállalkozások támogatására van szüksége.