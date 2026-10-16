PSD: valamennyi követelésünk bekerült a Niculescu-kormány programjába

Fotó: Kozán István
A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy a parlamenthez benyújtott kormányprogramban valamennyi olyan intézkedés szerepel, amelyet a párt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöktől kért.
A PSD szerint a legfontosabb vállalások közé tartozik
a költségvetés sürgős kiigazítása a kórházak és az alapvető közszolgáltatások finanszírozásának biztosítása érdekében,
a nyugdíjak indexálása,
valamint az egészségbiztosítási járulék eltörlése a kisgyermekes anyák és a veteránok esetében.
A program előírja továbbá, hogy az állam legfeljebb 90 napon belül fizesse ki a vállalkozások számláit, de szerepel benne a gazdasági szereplőket terhelő bürokrácia 25 százalékkal való csökkentése, a PSD gazdaságélénkítő tervének maradéktalan végrehajtása, illetve
– sorolták a párt közleményében, melyet az Agerpres idéz.
A szociáldemokraták szerint követeléseik maradéktalan elfogadása igazolja, hogy az új kormány vállalja a Bolojan-kabinet leváltásakor szorgalmazott irányváltást. A PSD úgy véli,
A párt felszólította a parlamenti erőket, hogy tegyék félre politikai érdekeiket, és összpontosítsanak a lakosság, illetve a gazdaság valós problémáira. A PSD szerint a befektetők kedvezően fogadták az alakulat kormányra lépését: emelkedett a Bukaresti Értéktőzsde részvényindexe, az állampapírok hozama pedig az elmúlt egy hónap legalacsonyabb szintjére csökkent.
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