Testkamerát kapnak az erdészek

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Jóváhagyta a kormány pénteki ülésén a Romsilva 2026-os költségvetését, amely több mint 105 millió lejes bruttó nyereséggel számol, és fedezetet biztosít mind az 5300 terepen dolgozó erdész testkamerájának beszerzésére – jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter.
A vállalat 3,55 milliárd lejes bevétellel és 3,445 milliárd lejes kiadással számol. A tervezett nyereség hat százalékkal meghaladja a 2025-ös eredményt, a bérkiadásokat pedig 4,6 százalékkal csökkentik.
A költségvetés nem irányoz elő pénzt a nyugdíjba vonuláskor esedékes bónuszokra, sem az igazgatótanács tagjainak vagy a vezérigazgatónak járó változó összegű juttatásokra – írja az Agerpres hírügynökség a szaktárca közlésére hivatkozva.
A miniszter szerint a felszerelés növeli az illegális fakitermeléssel szemben fellépő erdészek biztonságát, és megkönnyíti a helyszíni incidensek dokumentálását. Emellett GPS-nyomkövetőkkel látják el a vállalat járműveit és kameráit is.
Az Országos Erdőőrség ellenőrzéseinek átláthatóbbá tételére digitális platformot indítottak. Ezen a bejelentők nyomon követhetik panaszaik kivizsgálását, valamint az ellenőrzések eredményeit és a kiszabott bírságokat.
Buzoianu azt is közölte, hogy az erdőőrség vezetőváltása óta az ellenőrzések során feltárt károk értéke csaknem 200 százalékkal, a felderített illegális fakitermelés mennyisége pedig 142 százalékkal nőtt. Hangsúlyozta, hogy mindezt ugyanannyi ellenőrrel, változatlan eszközökkel és jogszabályi feltételek mellett sikerült elérni.
Nem merült fel olyan szakmai kifogás, amely indokolná az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi szakvizsga megismétlését vagy a dolgozatok újrajavítását – közölte pénteken az egészségügyi minisztérium.
Az idei influenzaszezon első halálos áldozata egy 65 év feletti, krónikus betegségekben szenvedő Kolozs megyei férfi – közölte pénteken honlapján az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy a parlamenthez benyújtott kormányprogramban valamennyi olyan intézkedés szerepel, amelyet a párt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöktől kért.
Megkezdődnek a külhoni magyar gyermekek és fiatalok nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásainak, továbbá a hallgatói támogatásoknak a kifizetései – tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
Jelentős késésekre és járattörlésekre figyelmeztet a Wizz Air az olasz légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A fennakadás mindegyik olaszországi járatot, még az ott áthaladókat is érintheti.
Október 22-én, 13 órától online ülésezik a Maros Megyei Tanács. A napirenden többek között a költségvetés kiigazítása, a hulladékgazdálkodási díjak módosítása és a megújulóenergia-beruházás szerepel. Az ülést élőben közvetítik a Facebookon.
Minősített emberölés miatt vádat emeltek egy 52 éves, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen, aki a vád szerint halálra késelt egy 22 éves fiatalt egy Málnás közelében lévő erdőben – közölte pénteken a Kovászna megyei ügyészség.
Jóváhagyta csütörtök esti együttes ülésén a képviselőház és a szenátus házbizottsága a parlament imacsoportjának újjáalakítását a 2024–2028-as törvényhozási ciklusra.
Viszonylag korán köszöntött be az idei első hó a hegyvidéki területeken: fehérbe borult a táj Brassópojánán is, ezért a Brassó megyei hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy a megszokottnál is körültekintőbben tervezzék meg túráikat.
Egy platinagyűrű kerül kalapács alá jövő héten Bukarestben, amelynek központi gyémántja több mint 9 karátos – közölte pénteken az Artmark nevű aukciós ház.
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