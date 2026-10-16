Testkamerát kapnak az erdészek

Jóváhagyta a kormány pénteki ülésén a Romsilva 2026-os költségvetését, amely több mint 105 millió lejes bruttó nyereséggel számol, és fedezetet biztosít mind az 5300 terepen dolgozó erdész testkamerájának beszerzésére – jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter.

Székelyhon 2026. október 16., 21:362026. október 16., 21:36

A vállalat 3,55 milliárd lejes bevétellel és 3,445 milliárd lejes kiadással számol. A tervezett nyereség hat százalékkal meghaladja a 2025-ös eredményt, a bérkiadásokat pedig 4,6 százalékkal csökkentik. A költségvetés nem irányoz elő pénzt a nyugdíjba vonuláskor esedékes bónuszokra, sem az igazgatótanács tagjainak vagy a vezérigazgatónak járó változó összegű juttatásokra – írja az Agerpres hírügynökség a szaktárca közlésére hivatkozva.

A Romsilva ugyanakkor 24,4 millió lejt fordít 5300 testkamera, a hozzájuk tartozó rögzítőeszközök és 670 dokkolóállomás megvásárlására.

A miniszter szerint a felszerelés növeli az illegális fakitermeléssel szemben fellépő erdészek biztonságát, és megkönnyíti a helyszíni incidensek dokumentálását. Emellett GPS-nyomkövetőkkel látják el a vállalat járműveit és kameráit is. Hirdetés Az Országos Erdőőrség ellenőrzéseinek átláthatóbbá tételére digitális platformot indítottak. Ezen a bejelentők nyomon követhetik panaszaik kivizsgálását, valamint az ellenőrzések eredményeit és a kiszabott bírságokat.

A rendszer az egyes felügyelők tevékenységének összehasonlítását is lehetővé teszi.