Cseke Attila: nem ismétlik meg az orvosi szakvizsgákat és a dolgozatokat sem javítják újra

Fotó: Haáz Vince
Nem merült fel olyan szakmai kifogás, amely indokolná az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi szakvizsga megismétlését vagy a dolgozatok újrajavítását – közölte pénteken az egészségügyi minisztérium.
A szaktárca tájékoztatása szerint a vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott óvások elbírálására létrehozott bizottságok álláspontjának elemzése után ugyanerre a következtetésre jutottak azon egyetemi központok esetében is, ahol a kardiológiai szakvizsga írásbeli próbáján az országos átlagnál alacsonyabb volt a sikeresen vizsgázók aránya.
Az Agerpres által idézett közlemény értelmében
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint ennek lehetőségét még megvizsgálhatják, de a tételek és a javítókulcs helyességéről elsősorban az orvosi és gyógyszerészeti egyetemek vezetőségének, valamint a Román Kardiológiai Társaságnak kell szakmai álláspontot kialakítania. A minisztérium a vizsga jogi és szervezési feltételeinek biztosításáért felel, míg a tételek és a javítókulcsok összeállítása a vizsgáztatásban részt vevő oktatók feladata – szögezte le.
A 2026 második félévében tartott szakvizsgát már az új szabályok szerint szervezték meg. A legfontosabb változás az országosan egységes írásbeli tételek bevezetése volt.
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