Cseke Attila: nem ismétlik meg az orvosi szakvizsgákat és a dolgozatokat sem javítják újra

Nem merült fel olyan szakmai kifogás, amely indokolná az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi szakvizsga megismétlését vagy a dolgozatok újrajavítását – közölte pénteken az egészségügyi minisztérium.

Székelyhon 2026. október 16., 17:502026. október 16., 17:50

A szaktárca tájékoztatása szerint a vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott óvások elbírálására létrehozott bizottságok álláspontjának elemzése után ugyanerre a következtetésre jutottak azon egyetemi központok esetében is, ahol a kardiológiai szakvizsga írásbeli próbáján az országos átlagnál alacsonyabb volt a sikeresen vizsgázók aránya. Hirdetés Az Agerpres által idézett közlemény értelmében

egyetlen vizsgaközpont javasolta egy rendkívüli vizsgaidőszak megszervezését.

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint ennek lehetőségét még megvizsgálhatják, de a tételek és a javítókulcs helyességéről elsősorban az orvosi és gyógyszerészeti egyetemek vezetőségének, valamint a Román Kardiológiai Társaságnak kell szakmai álláspontot kialakítania. A minisztérium a vizsga jogi és szervezési feltételeinek biztosításáért felel, míg a tételek és a javítókulcsok összeállítása a vizsgáztatásban részt vevő oktatók feladata – szögezte le.

A kardiológiai szakvizsgára jelentkező 172 rezidens orvos közül 103-an teljesítették sikeresen a próbát, így az országos átmenési arány meghaladta a 60 százalékot.