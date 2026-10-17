A hétvége kezdetén sem maradtak drónriasztás nélkül a Tulcea megyeiek

Drónt észleltek szombat reggel a hadsereg radarjai Ukrajna légterében, amely a Tulcea megyei Plaurutól északra, a román határ felé haladt – közölte a védelmi minisztérium. A drón nem lépett be Románia légterébe.

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A helyzet megfigyelésére felszállt a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontról a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, amelyek légtérrendészeti szolgálatot teljesítenek Romániában – ismerteti az Agerpres.

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A katonai parancsnokság értesítette a helyzetről a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséget, amely 1 óra 54 perckor Ro-Alert üzenetben figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát.

Légtérsértést nem észleltek, a légiriadót 2 óra 30 perckor lefújták – közölte a szaktárca.