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Késések és járattörlések jöhetnek, figyelmeztetést adott ki a Wizz Air

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Jelentős késésekre és járattörlésekre figyelmeztet a Wizz Air az olasz légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A fennakadás az Olaszországba tartó, az onnan induló és az ország légterén áthaladó járatokat is érintheti.

Székelyhon

2026. október 16., 16:022026. október 16., 16:02

Az olaszországi légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt jelentős késésekre és járattörlésekre lehet számítani az Olaszországba tartó, az onnan induló, illetve az ország légterén áthaladó járatok esetében – figyelmeztetett hivatalos oldalán a Wizz Air.

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A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy

indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát.

Amennyiben a fennakadás az utazásukat is érinti, a Wizz Air a lehető leghamarabb értesíti őket. A légitársaság az utasok türelmét és megértését kéri.

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