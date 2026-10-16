Késések és járattörlések jöhetnek, figyelmeztetést adott ki a Wizz Air

Jelentős késésekre és járattörlésekre figyelmeztet a Wizz Air az olasz légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A fennakadás az Olaszországba tartó, az onnan induló és az ország légterén áthaladó járatokat is érintheti.

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Az olaszországi légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt jelentős késésekre és járattörlésekre lehet számítani az Olaszországba tartó, az onnan induló, illetve az ország légterén áthaladó járatok esetében – figyelmeztetett hivatalos oldalán a Wizz Air.

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A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy