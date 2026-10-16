Erdélyi férfi az idei influenzaszezon első halálos áldozata

Az idei influenzaszezon első halálos áldozata egy 65 év feletti, krónikus betegségekben szenvedő Kolozs megyei férfi – közölte pénteken honlapján az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

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A tájékoztatás szerint a férfinél az A típusú influenzavírust mutatták ki, annak altípusát még vizsgálják.

A férfi nem szerepelt az influenza ellen beoltott személyek nyilvántartásában.

Október 5. és 11. között országszerte 82 363 légúti megbetegedést – influenzaszerű tünetekkel járó esetet, felső légúti fertőzést és tüdőgyulladást – jelentettek. Ez 2,7 százalékkal több az előző heti adatnál, de 2,8 százalékkal kevesebb, mint az előző idény azonos időszakában.

A vizsgált héten 201 influenzaszerű megbetegedést és 12 súlyos akut légúti fertőzést (SARI) regisztráltak. Laboratóriumi vizsgálattal 12 influenzás esetet igazoltak, köztük A(H1)-, B típusú és A-B társfertőzéseket – számolt be az INSP közleménye nyomán az Agerpres.