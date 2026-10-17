Franciaország felajánlotta segítségét a fekete-tengeri biztonság megerősítéséhez

Románia szövetségesei segítségét kérte a fekete-tengeri térség biztonságának megerősítéséhez arra az időszakra, amíg megérkeznek az uniós SAFE program keretében megrendelt védelmi eszközök.

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Egyebek mellett közölte pénteken Brüsszelben Nicușor Dan, Románia elnöke. Az államfő szerint Franciaország már jelezte, hogy kész biztosítani a szükséges felszerelést – ismerteti az Agerpres.

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Az Európai Tanács ülése után az elnök elmondta: a tárgyalásokon

az ukrajnai háborúról,

a hibrid fenyegetésekről,

valamint a fekete-tengeri légi és tengeri drónincidensekről is egyeztettek.

A francia szakértők már tárgyaltak a román illetékesekkel, hogy pontosan felmérjék az ország védelmi szükségleteit – magyarázta.

Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy Románia korábban hasonló támogatást kért a szövetségeseitől, amikor a Duna menti határtérségben megemelkedett a drónincidensek száma.

Akkor az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia és Portugália nyújtott segítséget.

Az államfő szerint most új fenyegetést jelentenek a román partok közelében közlekedő hajókat veszélyeztető légi és tengeri drónok. Franciaország 24 órán belül válaszolt Bukarest kérésére, és az elnök arra számít, hogy más szövetségesek is támogatást ajánlanak fel.

Az uniós SAFE program keretében megrendelt eszközök a szerződésektől függően másfél-két és fél év múlva érkezhetnek meg Romániába. Nicușor Dan szerint ezek üzembe helyezése tartós védelmet biztosít majd a Fekete-tenger térségében.