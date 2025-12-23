CSM-referendum: levélben szavazhatnak a bírák és ügyészek

A tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) kezdeményezett referendumon – közölték az elnöki hivatal illetékesei.

Nicușor Dan vasárnap jelentette be, hogy január elején referendumot kezdeményez a bírák és ügyészek körében a CSM működéséről. Az államfő szerint

a népszavazáson egyetlen kérdés lesz: a közérdeket vagy az igazságszolgáltatáson belüli csoportérdekeket szolgál a CSM?

Hétfőn az elnök 51 volt és jelenlegi bíróval és ügyésszel tárgyalt a Cotroceni-palotában a rendszer problémáiról. Az első egyeztetésen egy 11 tagú csoport vett részt, és a megbeszélést élőben közvetítette az elnöki hivatal.

Hirdetés

A másik két tárgyalás a résztvevők igénylésére nem volt sajtónyilvános. Az Agerpres az elnöki hivatal illetékeseire hivatkozva azt írja,