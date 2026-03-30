Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Korábban hosszabb ideig tartott egy-egy csőtörés kijavítása
Fotó: Tusnádfürdő/Facebook
Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.
Tusnádon viszonylag régóta működik az ivóvízhálózat, de a község egyik települése sem rendelkezik víztartályokkal, a Csíkszentsimonból Tusnádfürdőig tartó ellátóvezetékre közvetlenül csatlakoztatták a tusnádi, újtusnádi és verebesi vízhálózatot. Mivel most új ellátóvezeték épül, amelyet idén be szeretnének fejezni,
az érvényes szabályozás szerint ugyanis ezek nélkül nem lehet csatlakozni az új vezetékhez.
Kérdésünkre Molnár József tusnádi polgármester azt mondta, a helyi költségvetés elfogadását várják, utána pedig a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-vel együttműködve szeretnék beszerezni és telepíteni a szükséges víztartályokat. Mivel más finanszírozási lehetőségük nincs, a helyi költségvetés és a Harvíz biztosítja majd az anyagi fedezetet erre – tudtuk meg. Az elöljáró szerint ők
a kijelölt csatlakozási pontok közelében, de erről az ellátóvezeték tervezőjével is egyeztetnek, hogy lássák, a szakemberek milyen megoldást javasolnak.
Ugyanakkor a Harvíz óriásprojektje részeként, amelynek során számos településen víz- és szennyvízhálózatok épülnek és bővülnek,
ezt a projekt második szakaszában építik meg. Ez a szépvízi víztározóból juttatja el a vizet az alcsíki községekbe, köztük Tusnádra is, a tervek szerint egy nagy kapacitású víztartályt is építenek Csatószegen.
Molnár József fontosnak tartja, hogy vízellátás szempontjából a község több lábon álljon, és több forrásból legyen biztosítva az ivóvíz, mert a jövőre nézve ez egyre fontosabbá válik – emelte ki. Tusnád község számára azért is fontosak ezek a fejlesztések, mert a meglévő, igen gyatra állapotú ellátóvezeték gyakori meghibásodásai,
Csőtörések most is vannak, de a helyreállítás már sokkal gyorsabb, mint ezelőtt néhány évvel.
Tusnád község az egyik elszenvedője a települést és Tusnádfürdőt is kiszolgáló vízvezeték gyatra állapota miatti csőtöréseknek, ráadásul az utcai hálózatokon is történnek meghibásodások. Amióta szolgáltatót váltottak, részben javult a helyzet.
