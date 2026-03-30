Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

Kovács Attila 2026. március 30., 11:062026. március 30., 11:06

Tusnádon viszonylag régóta működik az ivóvízhálózat, de a község egyik települése sem rendelkezik víztartályokkal, a Csíkszentsimonból Tusnádfürdőig tartó ellátóvezetékre közvetlenül csatlakoztatták a tusnádi, újtusnádi és verebesi vízhálózatot. Mivel most új ellátóvezeték épül, amelyet idén be szeretnének fejezni,

egyre sürgetőbbé válik a víztartályok telepítése Tusnádon,

az érvényes szabályozás szerint ugyanis ezek nélkül nem lehet csatlakozni az új vezetékhez. Kérdésünkre Molnár József tusnádi polgármester azt mondta, a helyi költségvetés elfogadását várják, utána pedig a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-vel együttműködve szeretnék beszerezni és telepíteni a szükséges víztartályokat. Mivel más finanszírozási lehetőségük nincs, a helyi költségvetés és a Harvíz biztosítja majd az anyagi fedezetet erre – tudtuk meg. Az elöljáró szerint ők

azt szeretnék, ha Verebesen, Tusnádon és Újtusnádon is lenne víztartály

a kijelölt csatlakozási pontok közelében, de erről az ellátóvezeték tervezőjével is egyeztetnek, hogy lássák, a szakemberek milyen megoldást javasolnak. Ugyanakkor a Harvíz óriásprojektje részeként, amelynek során számos településen víz- és szennyvízhálózatok épülnek és bővülnek,

Tusnád is részesülni fog egy újabb ellátóvezetékből,

ezt a projekt második szakaszában építik meg. Ez a szépvízi víztározóból juttatja el a vizet az alcsíki községekbe, köztük Tusnádra is, a tervek szerint egy nagy kapacitású víztartályt is építenek Csatószegen. Molnár József fontosnak tartja, hogy vízellátás szempontjából a község több lábon álljon, és több forrásból legyen biztosítva az ivóvíz, mert a jövőre nézve ez egyre fontosabbá válik – emelte ki. Tusnád község számára azért is fontosak ezek a fejlesztések, mert a meglévő, igen gyatra állapotú ellátóvezeték gyakori meghibásodásai,

a csőtörések miatt a korábbi években gyakran napokig vezetékes víz nélkül maradtak a települések.