Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Korábban hosszabb ideig tartott egy-egy csőtörés kijavítása • Fotó: Tusnádfürdő/Facebook

Korábban hosszabb ideig tartott egy-egy csőtörés kijavítása

Fotó: Tusnádfürdő/Facebook

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

Kovács Attila

2026. március 30., 11:062026. március 30., 11:06

Tusnádon viszonylag régóta működik az ivóvízhálózat, de a község egyik települése sem rendelkezik víztartályokkal, a Csíkszentsimonból Tusnádfürdőig tartó ellátóvezetékre közvetlenül csatlakoztatták a tusnádi, újtusnádi és verebesi vízhálózatot. Mivel most új ellátóvezeték épül, amelyet idén be szeretnének fejezni,

egyre sürgetőbbé válik a víztartályok telepítése Tusnádon,

az érvényes szabályozás szerint ugyanis ezek nélkül nem lehet csatlakozni az új vezetékhez.

Kérdésünkre Molnár József tusnádi polgármester azt mondta, a helyi költségvetés elfogadását várják, utána pedig a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-vel együttműködve szeretnék beszerezni és telepíteni a szükséges víztartályokat. Mivel más finanszírozási lehetőségük nincs, a helyi költségvetés és a Harvíz biztosítja majd az anyagi fedezetet erre – tudtuk meg. Az elöljáró szerint ők

azt szeretnék, ha Verebesen, Tusnádon és Újtusnádon is lenne víztartály

a kijelölt csatlakozási pontok közelében, de erről az ellátóvezeték tervezőjével is egyeztetnek, hogy lássák, a szakemberek milyen megoldást javasolnak.

Ugyanakkor a Harvíz óriásprojektje részeként, amelynek során számos településen víz- és szennyvízhálózatok épülnek és bővülnek,

Tusnád is részesülni fog egy újabb ellátóvezetékből,

ezt a projekt második szakaszában építik meg. Ez a szépvízi víztározóból juttatja el a vizet az alcsíki községekbe, köztük Tusnádra is, a tervek szerint egy nagy kapacitású víztartályt is építenek Csatószegen.

Molnár József fontosnak tartja, hogy vízellátás szempontjából a község több lábon álljon, és több forrásból legyen biztosítva az ivóvíz, mert a jövőre nézve ez egyre fontosabbá válik – emelte ki. Tusnád község számára azért is fontosak ezek a fejlesztések, mert a meglévő, igen gyatra állapotú ellátóvezeték gyakori meghibásodásai,

a csőtörések miatt a korábbi években gyakran napokig vezetékes víz nélkül maradtak a települések.

Csőtörések most is vannak, de a helyreállítás már sokkal gyorsabb, mint ezelőtt néhány évvel.

korábban írtuk

Többnapos kiesést is okozhatnak a csőtörések a vízszolgáltatásban
Többnapos kiesést is okozhatnak a csőtörések a vízszolgáltatásban

Tusnád község az egyik elszenvedője a települést és Tusnádfürdőt is kiszolgáló vízvezeték gyatra állapota miatti csőtöréseknek, ráadásul az utcai hálózatokon is történnek meghibásodások. Amióta szolgáltatót váltottak, részben javult a helyzet.

Csíkszék Tusnádfürdő Tusnád
A rovat további cikkei

2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Örökletes és ritka betegségek orvosa

Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe” a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 28., szombat

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

2026. március 27., péntek

