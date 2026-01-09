Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban

Archív
Fotó: Pinti Attila
Fordulatos és eredményekben gazdag évet zárt 2025-ben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház – értékelte Konrád Judit, az intézmény menedzsere.
Az intézmény történetében mérföldkőnek számít a neurointervenciós ellátás elindítása: novemberben elvégezték az első trombektómiás beavatkozást stroke-os betegen, azóta több sikeres műtétre is sor került. Jelentősen nőtt az intervenciós kardiológiai beavatkozások száma is, az év során több mint 800 ilyen eljárást végeztek.
Üzembe helyezték a harmadik CT-t és egy új, nyitott MRI-berendezést, megújult az öt műtőből álló műtőblokk, valamint több uniós projekt révén modern orvosi eszközökkel gazdagodtak az osztályok. Látványos előrehaladás tapasztalható az infrastruktúra terén is: elkészült a Poliklinika felújítása, és épül az új sürgősségi egység.
2025-ben összesen 27 742 személy részesült fekvőbeteg-ellátásban, 26 061 beteg egynapos ellátásban, a sürgősségi osztályon 30 659 pácienst láttak el, míg a járóbeteg-rendelőkben több mint 120 ezer vizsgálatot végeztek. A fejlesztések célja továbbra is a biztonságosabb és magasabb színvonalú betegellátás – írják.
Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.
Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.
A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.
A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.
Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.
Az idei helyi adók és illetékek befizetésére csak január 15-től lesz lehetőség Csíkszerdában, addig az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet törleszteni.
Közölte a 2026-os házszentelések menetrendjét a csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Plébánia. A látogatásokra január 2-a és 5-e között kerül sor.
A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.
Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.
Meglepte az a szintű magyarellenesség Szondy Zoltán klubelnököt, amit a labdarúgó első osztályban tapasztalt. Ugyanakkor a fociakadémia eljutott egy olyan fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudnak továbblépni, ha jövőtől másképpen fognak dolgozni.
