Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban

Archív

Archív

Fotó: Pinti Attila

Fordulatos és eredményekben gazdag évet zárt 2025-ben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház – értékelte Konrád Judit, az intézmény menedzsere.

Székelyhon

2026. január 09., 14:132026. január 09., 14:13

Az intézmény történetében mérföldkőnek számít a neurointervenciós ellátás elindítása: novemberben elvégezték az első trombektómiás beavatkozást stroke-os betegen, azóta több sikeres műtétre is sor került. Jelentősen nőtt az intervenciós kardiológiai beavatkozások száma is, az év során több mint 800 ilyen eljárást végeztek.

A kórház felszereltsége tovább bővült.

Üzembe helyezték a harmadik CT-t és egy új, nyitott MRI-berendezést, megújult az öt műtőből álló műtőblokk, valamint több uniós projekt révén modern orvosi eszközökkel gazdagodtak az osztályok. Látványos előrehaladás tapasztalható az infrastruktúra terén is: elkészült a Poliklinika felújítása, és épül az új sürgősségi egység.

A betegforgalom továbbra is magas volt.

2025-ben összesen 27 742 személy részesült fekvőbeteg-ellátásban, 26 061 beteg egynapos ellátásban, a sürgősségi osztályon 30 659 pácienst láttak el, míg a járóbeteg-rendelőkben több mint 120 ezer vizsgálatot végeztek. A fejlesztések célja továbbra is a biztonságosabb és magasabb színvonalú betegellátás – írják.

Csíkszék Csíkszereda
