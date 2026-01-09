Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban

Fordulatos és eredményekben gazdag évet zárt 2025-ben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház – értékelte Konrád Judit, az intézmény menedzsere.

Az intézmény történetében mérföldkőnek számít a neurointervenciós ellátás elindítása: novemberben elvégezték az első trombektómiás beavatkozást stroke-os betegen, azóta több sikeres műtétre is sor került. Jelentősen nőtt az intervenciós kardiológiai beavatkozások száma is, az év során több mint 800 ilyen eljárást végeztek.

A kórház felszereltsége tovább bővült.

Üzembe helyezték a harmadik CT-t és egy új, nyitott MRI-berendezést, megújult az öt műtőből álló műtőblokk, valamint több uniós projekt révén modern orvosi eszközökkel gazdagodtak az osztályok. Látványos előrehaladás tapasztalható az infrastruktúra terén is: elkészült a Poliklinika felújítása, és épül az új sürgősségi egység.

A betegforgalom továbbra is magas volt.