Több csíkszeredai utcában is szünetel a vízellátás hétfőn

Javítási munkálatok miatt október 12-én, hétfőn 10 és 13 óra között több csíkszeredai utcában szünetel a vízszolgáltatás – tájékoztat a Harvíz Rt.

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A vízszünet a Temesvári sugárút 2–9. házszám közötti szakaszát, a Nicolae Bălcescu, a Szász Endre és a Zöld Péter utcát érinti.

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A szolgáltatás újraindítását követően a víz átmenetileg zavarossá válhat. Meghibásodások bejelentésére és reklamációk benyújtására a Harvíz Rt. éjjel-nappal hívható, a 0758-770040-es telefonszámon – áll még a közleményben.