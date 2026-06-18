A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.

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Kedden este írta meg a Székelyhon, hogy eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira aznap délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.

korábban írtuk Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.

Ennek kapcsán arról érdeklődtünk, hogy mi okozhatta a férfi halálát. Mint Răducanu Mariana Ramonától, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták.