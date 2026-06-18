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Fotó: Borbély Fanni
A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.
2026. június 18., 14:292026. június 18., 14:29
2026. június 18., 15:192026. június 18., 15:19
Kedden este írta meg a Székelyhon, hogy eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira aznap délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.
Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.
Ennek kapcsán arról érdeklődtünk, hogy mi okozhatta a férfi halálát. Mint Răducanu Mariana Ramonától, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták.
– jelezte az illetékes. Az eset pontos részleteiről a vizsgálat az ügyészség irányítása alatt folytatódik.
Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.
Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.
A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.
Az utolsó szakaszánál tart a csíkszeredai tömegközlekedést és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése. Ősszel ezt beüzemelik, így a városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak.
Egy évvel a vatikáni Sixtus-kápolnában adott koncertje után Csíksomlyóra érkezik Alexandru Tomescu. A világhírű hegedűművész Stradivarius-hangszerén szólalnak meg Bartók, Enescu és Piazzolla művei a kegytemplomban.
A nyár folyamán új sorompó kerül Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába tartó autósok előtt, akik csak meghatározott feltételek mellett juthatnak be ott.
Elkezdődött a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság csíkszeredai székházának energetikai korszerűsítése, amely várhatóan másfél évig tart. A beruházás során hőszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket is telepítenek.
Életének 86. évében elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly. Csíkszereda megbecsült polgárától Korodi Attila polgármester közösségi oldalán emlékezett meg.
Mivel nemsokára befejezi a hulladékgyűjtést és szállítást a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft., a cég kedvezményes áron kínálja eladásra a lakosságnak a korábban kiosztott hulladékgyűjtő edényeket.
Jócskán visszaesett a hőmérséklet keddre virradóan a hargitai megyeközpontban, de Székelyföld-szerte lehűlt, tíz fok alatti értékeket mértek.