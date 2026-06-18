Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.

Székelyhon

2026. június 18., 14:292026. június 18., 14:29

2026. június 18., 15:192026. június 18., 15:19

Kedden este írta meg a Székelyhon, hogy eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira aznap délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.

korábban írtuk

Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján
Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján

Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.

Ennek kapcsán arról érdeklődtünk, hogy mi okozhatta a férfi halálát. Mint Răducanu Mariana Ramonától, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták.

Idézet
Halálához visszafordíthatatlan szív- és légzésleállás vezethetett

– jelezte az illetékes. Az eset pontos részleteiről a vizsgálat az ügyészség irányítása alatt folytatódik.

Csíkszék Csíkszereda Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
A másodosztályból jöhet Anderson Ceará utódja a csíki együtteshez
Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része
Egymással hangol a Szuperligára a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Székelyhon

Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Székelyhon

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
A másodosztályból jöhet Anderson Ceará utódja a csíki együtteshez
Székely Sport

A másodosztályból jöhet Anderson Ceará utódja a csíki együtteshez
Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része
Krónika

Ha tehetné, Erdélybe költözne Románia lakosságának jó része
Egymással hangol a Szuperligára a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Székely Sport

Egymással hangol a Szuperligára a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 18., csütörtök

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt

Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
2026. június 18., csütörtök

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban

Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
2026. június 18., csütörtök

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
2026. június 18., csütörtök

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés

A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
2026. június 18., csütörtök

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
2026. június 18., csütörtök

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert

Az utolsó szakaszánál tart a csíkszeredai tömegközlekedést és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése. Ősszel ezt beüzemelik, így a városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak.

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
2026. június 18., csütörtök

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
Hirdetés
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel

Egy évvel a vatikáni Sixtus-kápolnában adott koncertje után Csíksomlyóra érkezik Alexandru Tomescu. A világhírű hegedűművész Stradivarius-hangszerén szólalnak meg Bartók, Enescu és Piazzolla művei a kegytemplomban.

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
2026. június 16., kedd

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt

A nyár folyamán új sorompó kerül Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába tartó autósok előtt, akik csak meghatározott feltételek mellett juthatnak be ott.

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
2026. június 16., kedd

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
2026. június 16., kedd

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát

Elkezdődött a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság csíkszeredai székházának energetikai korszerűsítése, amely várhatóan másfél évig tart. A beruházás során hőszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket is telepítenek.

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
2026. június 16., kedd

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly

Életének 86. évében elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly. Csíkszereda megbecsült polgárától Korodi Attila polgármester közösségi oldalán emlékezett meg.

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
2026. június 16., kedd

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
2026. június 16., kedd

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató

Mivel nemsokára befejezi a hulladékgyűjtést és szállítást a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft., a cég kedvezményes áron kínálja eladásra a lakosságnak a korábban kiosztott hulladékgyűjtő edényeket.

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató
Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató
2026. június 16., kedd

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató
2026. június 16., kedd

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet

Jócskán visszaesett a hőmérséklet keddre virradóan a hargitai megyeközpontban, de Székelyföld-szerte lehűlt, tíz fok alatti értékeket mértek.

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
2026. június 16., kedd

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!