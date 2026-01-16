Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  

Ősszel már fogadnák a gyerekeket az új bölcsődében

Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.

Kovács Attila 2026. január 16., 13:462026. január 16., 13:46

Tavaly szeptemberben látott munkához a kivitelező cég a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván, ahol az óvoda mellé most már bölcsőde is épül. Az alapozás után megkezdett szerkezetépítés a terveknek megfelelően haladt, a falakat felhúzták, elkészült a tetőszerkezet is, így az épület már szerkezetkész állapotba került. Hirdetés A kivitelező cég alkalmazottai decemberben is dolgoztak, nemsokára pedig visszatérnek, hogy folytassák a munkát – tudtuk meg Réti Zsófia csíkszentgyörgyi polgármestertől. Mint elmondta,

a nyílászárók beszerelésével lehetőség van arra, hogy a beltéri munkálatokat télen is végezzék, így a belső terek kialakításával, vakolásával, az épületgépészeti szerelésekkel lehet dolgozni.

Az önkormányzat feladata az épület számára a közművesítés, a víz-, szennyvíz, gáz, és elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás, valamint a külső tereprendezés. korábban írtuk Kiszámolták: évente 55–70 születéssel simán biztosított a bölcsőde működtetése Területet kellett vásárolnia a csíkszentgyörgyi önkormányzatnak ahhoz, hogy a községbe tervezett bölcsőde számára helyet tudjon biztosítani. Az adásvétel folyamatban van, így nemsokára következhet kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás kiírása. Az építkezést júniusig kell befejezni, a községvezető szerint ez a határidő tartható, ezért arra készülnek, hogy ősztől már bölcsődei csoportokat lehessen indítani. A működési engedélyek beszerzésében sem látnak akadályt, mivel típusterv alapján készül az épület. Még nem lehet tudni, hogy hány személy alkalmazására lesz szükség, ennek előkészítése nemsokára megkezdődik. Réti Zsófiától azt is megtudtuk, hogy

a beiratkozási időszakban már lehet jelentkezni a bölcsődei ellátást igénylő szülőknek,

40 gyermeket tudnak fogadni, ez számításaik szerint elég is, két nagyobb és egy kisebb korosztályú csoportot szeretnének indítani.

Fotó: Csíkszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Mivel energiatakarékos épületről van szó, amelyet pellettes kazánnal fűtenek majd, a fenntartási, működtetési költsége várhatóan nem lesz magas, a polgármester szerint pedig ezt a többletkiadást az önkormányzatnak ki kell tudnia gazdálkodni.