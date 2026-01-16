Rovatok
Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  

Ősszel már fogadnák a gyerekeket az új bölcsődében • Fotó: Csíkszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Ősszel már fogadnák a gyerekeket az új bölcsődében

Fotó: Csíkszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.

Kovács Attila

2026. január 16., 13:462026. január 16., 13:46

Tavaly szeptemberben látott munkához a kivitelező cég a Csíkszentgyörgyhöz tartozó Bánkfalván, ahol az óvoda mellé most már bölcsőde is épül. Az alapozás után megkezdett szerkezetépítés a terveknek megfelelően haladt, a falakat felhúzták, elkészült a tetőszerkezet is, így az épület már szerkezetkész állapotba került.

A kivitelező cég alkalmazottai decemberben is dolgoztak, nemsokára pedig visszatérnek, hogy folytassák a munkát – tudtuk meg Réti Zsófia csíkszentgyörgyi polgármestertől. Mint elmondta,

a nyílászárók beszerelésével lehetőség van arra, hogy a beltéri munkálatokat télen is végezzék, így a belső terek kialakításával, vakolásával, az épületgépészeti szerelésekkel lehet dolgozni.

Az önkormányzat feladata az épület számára a közművesítés, a víz-, szennyvíz, gáz, és elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás, valamint a külső tereprendezés.

Az építkezést júniusig kell befejezni, a községvezető szerint ez a határidő tartható, ezért arra készülnek, hogy ősztől már bölcsődei csoportokat lehessen indítani. A működési engedélyek beszerzésében sem látnak akadályt, mivel típusterv alapján készül az épület. Még nem lehet tudni, hogy hány személy alkalmazására lesz szükség, ennek előkészítése nemsokára megkezdődik. Réti Zsófiától azt is megtudtuk, hogy

a beiratkozási időszakban már lehet jelentkezni a bölcsődei ellátást igénylő szülőknek,

40 gyermeket tudnak fogadni, ez számításaik szerint elég is, két nagyobb és egy kisebb korosztályú csoportot szeretnének indítani.

Fotó: Csíkszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Fotó: Csíkszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Mivel energiatakarékos épületről van szó, amelyet pellettes kazánnal fűtenek majd, a fenntartási, működtetési költsége várhatóan nem lesz magas, a polgármester szerint pedig ezt a többletkiadást az önkormányzatnak ki kell tudnia gazdálkodni.

A beruházást a fejlesztési minisztérium bölcsődeépítési programja finanszírozza, a helyi önkormányzat telekvásárlással kezdte a folyamatot. Miután ez megtörtént, egy övezeti rendezési terv (PUZ) elkészíttetésére is szükség volt, majd ennek elfogadása után geotechnikai és topográfiai tanulmányokat kellett elkészíttetni. Ezután átadták az építési területet az Országos Beruházási Társaságnak (CNI), amely kiírta a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást. Ez tavaly történt, az ajánlatok kiértékelése után nyertest hirdettek, és aláírták a kivitelezési szerződést. A beruházás értéke áfa nélkül 10,8 millió lej.

Csíkszék Oktatás Csíkszentgyörgy
