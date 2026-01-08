Rovatok
Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.

Székelyhon

2026. január 08., 14:282026. január 08., 14:28

2026. január 08., 15:402026. január 08., 15:40

A korlátozást 13 órától vezették be, az illetékes közútkezelő pedig minden rendelkezésre álló munkagéppel dolgozik a hóeltakarításon és a biztonságos közlekedés fenntartásán a térségben. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy

lehetőségük szerint kerüljék el az adott útszakaszt, és akik arra közlekednek tartsák be a helyszínen tartózkodó rendőrök utasításait

– olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

A korlátozást kevéssel 14 óra 30 perc előtt oldották fel, megjegyezve, hogy a közlekedés télies körülmények közt zajlik az érintett útszakaszon.

Csíkszék Közlekedés
