Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között

A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.

A korlátozást 13 órától vezették be, az illetékes közútkezelő pedig minden rendelkezésre álló munkagéppel dolgozik a hóeltakarításon és a biztonságos közlekedés fenntartásán a térségben. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy

lehetőségük szerint kerüljék el az adott útszakaszt, és akik arra közlekednek tartsák be a helyszínen tartózkodó rendőrök utasításait