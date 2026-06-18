Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés

A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A várudvarban 16 órától fesztiválhangulat fogadja az érkezőket: kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és interaktív programok várják a családokat, többek között a FABTON robotika csapat Régészettől a LEGO robotikáig című bemutatója, valamint a Halvirág Bábszínház Szalonnafa előadása is látható lesz.

Hirdetés

Az este folyamán különleges élményt kínál a csillagnézés a Telescop Expert közreműködésével, majd