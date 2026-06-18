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Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.

Székelyhon

2026. június 18., 08:302026. június 18., 08:30

A várudvarban 16 órától fesztiválhangulat fogadja az érkezőket: kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és interaktív programok várják a családokat, többek között a FABTON robotika csapat Régészettől a LEGO robotikáig című bemutatója, valamint a Halvirág Bábszínház Szalonnafa előadása is látható lesz.

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Az este folyamán különleges élményt kínál a csillagnézés a Telescop Expert közreműködésével, majd

szabadtéri filmvetítés zárja a napot.

A múzeum belső tereiben is gazdag programkínálat várja az érdeklődőket: Reductive narratives rendkívüli tárlatvezetés Túros Eszter művészettörténésszel, Csíkszereda története Botár István és Darvas Lóránt régészekkel, Szabó E. István történésszel, interaktív alkotó foglalkozások címmel, valamint

további tárlatvezetések és múzeumi séták várják az érdeklődőket.

A látogatók bepillanthatnak a múzeum raktáraiba és restaurátorműhelyébe is: régikönyv-gyűjtemény, néprajzi tárgyak és képzőművészeti anyagok kerülnek bemutatásra szakmai vezetéssel.

A részvétel 16 órától ingyenes, a programokra azonban helyszíni regisztráció szükséges.

Csíkszék Csíkszereda Múzeum esemény
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