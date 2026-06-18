Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés

Fotó: Borbély Fanni
A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.
A várudvarban 16 órától fesztiválhangulat fogadja az érkezőket: kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és interaktív programok várják a családokat, többek között a FABTON robotika csapat Régészettől a LEGO robotikáig című bemutatója, valamint a Halvirág Bábszínház Szalonnafa előadása is látható lesz.
Az este folyamán különleges élményt kínál a csillagnézés a Telescop Expert közreműködésével, majd
A múzeum belső tereiben is gazdag programkínálat várja az érdeklődőket: Reductive narratives rendkívüli tárlatvezetés Túros Eszter művészettörténésszel, Csíkszereda története Botár István és Darvas Lóránt régészekkel, Szabó E. István történésszel, interaktív alkotó foglalkozások címmel, valamint
A látogatók bepillanthatnak a múzeum raktáraiba és restaurátorműhelyébe is: régikönyv-gyűjtemény, néprajzi tárgyak és képzőművészeti anyagok kerülnek bemutatásra szakmai vezetéssel.
A részvétel 16 órától ingyenes, a programokra azonban helyszíni regisztráció szükséges.
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