Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Kiemelkedő volt a műtéti tevékenység a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt évben: több mint kilencezer alkalommal végeztek operációt.
2026. január 12., 09:432026. január 12., 09:43
2026. január 12., 09:472026. január 12., 09:47
Tavaly egészen pontosan összesen 9598 sebészeti beavatkozás zajlott le az intézményben, ez átlagosan havi 800 műtétet jelent: hagyományos feltárásos, illetve laparoszkópos, endoszkópos és artroszkópos beavatkozásokat – olvasható az intézmény közleményében.
ami miatt több hétre át kellett rendezni, illetve időszakosan csökkenteni több szakág műtéti tevékenységét.
A műtőblokk felújítását a kórház a betegbiztonság növelése érdekében, saját forrásból végezte el: felújították mind az öt, ide tartozó műtőt, a hozzájuk tartozó raktárhelységeket és mellékhelyiségeket.
Ezekben teljes burkolatcsere zajlott, új villanyhálózat, oxigéncsatlakozó panelek, füstérzékelők, tűzcsapok vannak beépítve. Továbbá új orvosi bútorzatot és modern polcrendszereket is vásároltak.
Fordulatos és eredményekben gazdag évet zárt 2025-ben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház – értékelte Konrád Judit, az intézmény menedzsere.
Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.
Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.
A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.
A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.
Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.
Az idei helyi adók és illetékek befizetésére csak január 15-től lesz lehetőség Csíkszerdában, addig az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet törleszteni.
Közölte a 2026-os házszentelések menetrendjét a csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Plébánia. A látogatásokra január 2-a és 5-e között kerül sor.
A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.
Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.
szóljon hozzá!