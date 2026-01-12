Kiemelkedő volt a műtéti tevékenység a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt évben: több mint kilencezer alkalommal végeztek operációt.

Tavaly egészen pontosan összesen 9598 sebészeti beavatkozás zajlott le az intézményben, ez átlagosan havi 800 műtétet jelent: hagyományos feltárásos, illetve laparoszkópos, endoszkópos és artroszkópos beavatkozásokat – olvasható az intézmény közleményében.

A sebészeti beavatkozások száma tavaly elérte a 2024-es szintet, mindazzal együtt, hogy 2025-ben lezajlott a műtőblokk felújítása,

ami miatt több hétre át kellett rendezni, illetve időszakosan csökkenteni több szakág műtéti tevékenységét.

A műtőblokk felújítását a kórház a betegbiztonság növelése érdekében, saját forrásból végezte el: felújították mind az öt, ide tartozó műtőt, a hozzájuk tartozó raktárhelységeket és mellékhelyiségeket.

Ezekben teljes burkolatcsere zajlott, új villanyhálózat, oxigéncsatlakozó panelek, füstérzékelők, tűzcsapok vannak beépítve. Továbbá új orvosi bútorzatot és modern polcrendszereket is vásároltak.