Majdnem tízezer műtétet végeztek tavaly Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Kiemelkedő volt a műtéti tevékenység a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt évben: több mint kilencezer alkalommal végeztek operációt.

Székelyhon

2026. január 12., 09:43

2026. január 12., 09:472026. január 12., 09:47

Tavaly egészen pontosan összesen 9598 sebészeti beavatkozás zajlott le az intézményben, ez átlagosan havi 800 műtétet jelent: hagyományos feltárásos, illetve laparoszkópos, endoszkópos és artroszkópos beavatkozásokat – olvasható az intézmény közleményében.

A sebészeti beavatkozások száma tavaly elérte a 2024-es szintet, mindazzal együtt, hogy 2025-ben lezajlott a műtőblokk felújítása,

ami miatt több hétre át kellett rendezni, illetve időszakosan csökkenteni több szakág műtéti tevékenységét.

A műtőblokk felújítását a kórház a betegbiztonság növelése érdekében, saját forrásból végezte el: felújították mind az öt, ide tartozó műtőt, a hozzájuk tartozó raktárhelységeket és mellékhelyiségeket.

Ezekben teljes burkolatcsere zajlott, új villanyhálózat, oxigéncsatlakozó panelek, füstérzékelők, tűzcsapok vannak beépítve. Továbbá új orvosi bútorzatot és modern polcrendszereket is vásároltak.

Csíkszék Csíkszereda Kórház
A rovat további cikkei

2026. január 09., péntek

Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban

Fordulatos és eredményekben gazdag évet zárt 2025-ben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház – értékelte Konrád Judit, az intézmény menedzsere.

Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban
Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban
2026. január 09., péntek

Több területen is látványos az előrelépés a csíkszeredai kórházban
2026. január 09., péntek

Költségvetési megtakarítással indítja az évet Csíkszereda

Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.

Költségvetési megtakarítással indítja az évet Csíkszereda
Költségvetési megtakarítással indítja az évet Csíkszereda
2026. január 09., péntek

Költségvetési megtakarítással indítja az évet Csíkszereda
2026. január 08., csütörtök

Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn

Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.

Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn
Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn
2026. január 08., csütörtök

Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn
2026. január 08., csütörtök

Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között

A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.

Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között
Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között
2026. január 08., csütörtök

Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között
2026. január 07., szerda

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk

A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
2026. január 07., szerda

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
2026. január 05., hétfő

Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett

Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.

Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett
Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett
2026. január 05., hétfő

Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett
2026. január 04., vasárnap

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában

Az idei helyi adók és illetékek befizetésére csak január 15-től lesz lehetőség Csíkszerdában, addig az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet törleszteni.

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
2026. január 04., vasárnap

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
2026. január 01., csütörtök

Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia

Közölte a 2026-os házszentelések menetrendjét a csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Plébánia. A látogatásokra január 2-a és 5-e között kerül sor.

Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia
Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia
2026. január 01., csütörtök

Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia
2026. január 01., csütörtök

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban

A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
2026. január 01., csütörtök

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
2025. december 31., szerda

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között

Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
2025. december 31., szerda

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
