Költségvetési megtakarítással indítja az évet Csíkszereda

Elkezdett beruházásokat kell folytatni, így a városháza felújítását is. Költségvetési megtakarítás • Fotó: Borbély Fanni

Elkezdett beruházásokat kell folytatni, így a városháza felújítását is. Költségvetési megtakarítás

Fotó: Borbély Fanni

Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.

Kovács Attila

2026. január 09., 14:02

Egyetlen határozattervezet szerepelt a pénteki soron kívüli tanácsülés napirendjén, a költségvetésben megtakarított összeg felhasználási módjáról kellett dönteniük az önkormányzati képviselőknek. Egyrészt a tavaly fejlesztésekre szánt költségvetési rész 18,8 millió lejes hiányát kellett kiegészíteni a korábbi években keletkezett többletből, másrészt a tavalyi év megtakarítását jelentő

31,7 millió lejes többlet, valamint a saját jövedelemből származó 3,7 millió lej felhasználásának módját kellett elfogadni.

Utóbbi két esetben a fejlesztési és működési költségekre fordítják ezeket az összegeket, a 31,7 millióból 29,7 millió a fejlesztéseket szolgálja – döntött a testület.

Korodi Attila polgármester kifejtette, a 2025-ös évben nemcsak lezártak beruházásokat, hanem újakat is indítottak. Úgy értékelte, fontos, hogy

a működésre tavaly elkülönített költségvetésből sikerült áthozni erre az évre 31,7 millió lejt, mert ez egy stabil alapot ad a kezdéshez,

és a városban levő építőtelepeken beltéri munkálatok tudnak zajlani az elkövetkező időszakban, mert ezek pénzügyi fedezete biztosítva van.

Ez úgy tudott megvalósulni, hogy az önkormányzat működésére szánt keretet racionálisan használták fel, és az elmúlt év második felében is már többször fogadtak el olyan határozatot, amellyel a működési költségekből csoportosítottak át pénzt beruházásokra.

Ez azt jelenti, hogy tisztességesen és racionális határokon belül működtetik a városházát és a hozzá kapcsolódó intézményeket – jegyezte meg. A 31,7 millió lejből a fejlesztések mellett

majdnem 1,9 milliót fordítanak a Csíki Játékszín és a Hargita Székely Néptáncszínház működési költségeire.

Emellett a tavaly felvett hitelből is biztosítják a beruházások el nem számolható költségeit, így pénzforgalom szempontjából az évet jól tudják indítani, az első kifizetéseket el lehet végezni – részletezte a városvezető.

Beruházási időszakhoz igazított költségvetés Csíkszeredában
Beruházási időszakhoz igazított költségvetés Csíkszeredában

„Reméljük, jó évet fogunk magunk mögött hagyni 2025-ben” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a város idei, 438 millió lejes költségvetésével kapcsolatban, amelyet szerdai ülésén fogadott el az önkormányzati képviselő-testület.

Csíkszék Csíkszereda
A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn

Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.

Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn
Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn
2026. január 08., csütörtök

Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn
2026. január 08., csütörtök

Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között

A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.

Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között
Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között
2026. január 08., csütörtök

Havazás nehezíti a közlekedést Szépvíz és Gyimesfelsőlok között
2026. január 07., szerda

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk

A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
2026. január 07., szerda

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
2026. január 05., hétfő

Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett

Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.

Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett
Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett
2026. január 05., hétfő

Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett
2026. január 04., vasárnap

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában

Az idei helyi adók és illetékek befizetésére csak január 15-től lesz lehetőség Csíkszerdában, addig az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet törleszteni.

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
2026. január 04., vasárnap

Január közepétől törleszthetők a helyi adók és illetékek Csíkszeredában
2026. január 01., csütörtök

Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia

Közölte a 2026-os házszentelések menetrendjét a csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Plébánia. A látogatásokra január 2-a és 5-e között kerül sor.

Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia
Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia
2026. január 01., csütörtök

Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia
2026. január 01., csütörtök

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban

A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
2026. január 01., csütörtök

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
2025. december 31., szerda

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között

Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
2025. december 31., szerda

Három autó ütközött Csíkszentmiklós és Csíkszereda között
2025. december 31., szerda

Szondy Zoltán: az akadémiánkkal elértük a határainkat

Meglepte az a szintű magyarellenesség Szondy Zoltán klubelnököt, amit a labdarúgó első osztályban tapasztalt. Ugyanakkor a fociakadémia eljutott egy olyan fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudnak továbblépni, ha jövőtől másképpen fognak dolgozni.

Szondy Zoltán: az akadémiánkkal elértük a határainkat
Szondy Zoltán: az akadémiánkkal elértük a határainkat
2025. december 31., szerda

Szondy Zoltán: az akadémiánkkal elértük a határainkat
2025. december 30., kedd

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában

A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
2025. december 30., kedd

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
