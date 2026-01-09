Elkezdett beruházásokat kell folytatni, így a városháza felújítását is. Költségvetési megtakarítás

Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.

Kovács Attila 2026. január 09., 14:022026. január 09., 14:02

Egyetlen határozattervezet szerepelt a pénteki soron kívüli tanácsülés napirendjén, a költségvetésben megtakarított összeg felhasználási módjáról kellett dönteniük az önkormányzati képviselőknek. Egyrészt a tavaly fejlesztésekre szánt költségvetési rész 18,8 millió lejes hiányát kellett kiegészíteni a korábbi években keletkezett többletből, másrészt a tavalyi év megtakarítását jelentő

31,7 millió lejes többlet, valamint a saját jövedelemből származó 3,7 millió lej felhasználásának módját kellett elfogadni.

Utóbbi két esetben a fejlesztési és működési költségekre fordítják ezeket az összegeket, a 31,7 millióból 29,7 millió a fejlesztéseket szolgálja – döntött a testület. Korodi Attila polgármester kifejtette, a 2025-ös évben nemcsak lezártak beruházásokat, hanem újakat is indítottak. Úgy értékelte, fontos, hogy

a működésre tavaly elkülönített költségvetésből sikerült áthozni erre az évre 31,7 millió lejt, mert ez egy stabil alapot ad a kezdéshez,

és a városban levő építőtelepeken beltéri munkálatok tudnak zajlani az elkövetkező időszakban, mert ezek pénzügyi fedezete biztosítva van. Ez úgy tudott megvalósulni, hogy az önkormányzat működésére szánt keretet racionálisan használták fel, és az elmúlt év második felében is már többször fogadtak el olyan határozatot, amellyel a működési költségekből csoportosítottak át pénzt beruházásokra. Hirdetés Ez azt jelenti, hogy tisztességesen és racionális határokon belül működtetik a városházát és a hozzá kapcsolódó intézményeket – jegyezte meg. A 31,7 millió lejből a fejlesztések mellett

majdnem 1,9 milliót fordítanak a Csíki Játékszín és a Hargita Székely Néptáncszínház működési költségeire.