Elkezdett beruházásokat kell folytatni, így a városháza felújítását is. Költségvetési megtakarítás
Fotó: Borbély Fanni
Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.
Egyetlen határozattervezet szerepelt a pénteki soron kívüli tanácsülés napirendjén, a költségvetésben megtakarított összeg felhasználási módjáról kellett dönteniük az önkormányzati képviselőknek. Egyrészt a tavaly fejlesztésekre szánt költségvetési rész 18,8 millió lejes hiányát kellett kiegészíteni a korábbi években keletkezett többletből, másrészt a tavalyi év megtakarítását jelentő
Utóbbi két esetben a fejlesztési és működési költségekre fordítják ezeket az összegeket, a 31,7 millióból 29,7 millió a fejlesztéseket szolgálja – döntött a testület.
Korodi Attila polgármester kifejtette, a 2025-ös évben nemcsak lezártak beruházásokat, hanem újakat is indítottak. Úgy értékelte, fontos, hogy
és a városban levő építőtelepeken beltéri munkálatok tudnak zajlani az elkövetkező időszakban, mert ezek pénzügyi fedezete biztosítva van.
Ez úgy tudott megvalósulni, hogy az önkormányzat működésére szánt keretet racionálisan használták fel, és az elmúlt év második felében is már többször fogadtak el olyan határozatot, amellyel a működési költségekből csoportosítottak át pénzt beruházásokra.
Ez azt jelenti, hogy tisztességesen és racionális határokon belül működtetik a városházát és a hozzá kapcsolódó intézményeket – jegyezte meg. A 31,7 millió lejből a fejlesztések mellett
Emellett a tavaly felvett hitelből is biztosítják a beruházások el nem számolható költségeit, így pénzforgalom szempontjából az évet jól tudják indítani, az első kifizetéseket el lehet végezni – részletezte a városvezető.
„Reméljük, jó évet fogunk magunk mögött hagyni 2025-ben” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a város idei, 438 millió lejes költségvetésével kapcsolatban, amelyet szerdai ülésén fogadott el az önkormányzati képviselő-testület.
Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.
A télies időjárás miatt rövid ideig korlátozták a 7,5 tonnánál súlyosabb teherautók közlekedését Szépvíz és Gyimesközéplok között a 12A jelzésű országúton. A korlátozást 14 óra 30 perc körül oldották fel.
A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.
Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.
Az idei helyi adók és illetékek befizetésére csak január 15-től lesz lehetőség Csíkszerdában, addig az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet törleszteni.
Közölte a 2026-os házszentelések menetrendjét a csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Plébánia. A látogatásokra január 2-a és 5-e között kerül sor.
A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.
Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.
Meglepte az a szintű magyarellenesség Szondy Zoltán klubelnököt, amit a labdarúgó első osztályban tapasztalt. Ugyanakkor a fociakadémia eljutott egy olyan fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudnak továbblépni, ha jövőtől másképpen fognak dolgozni.
A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.
