Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn

Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.

Megbénította a közúti forgalmat a 138A jelzésű megyei úton, Hargitafürdő területén egy vihar miatt kidőlt fa csütörtök délután. A forgalom mindkét irányban le volt zárva – adta hírül a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya. A helyszínre a csíkszeredai tűzoltóság egysége vonult ki egy beavatkozó járművel. Az egység megérkezésekor azonban kiderült, hogy valójában két fa dőlt az úttestre.

Az akadályokat a Csíkszeredai Önkéntes Tűzoltó Szolgálat (SVSU) hargitafürdői munkapontjának munkatársai távolították el.

Hirdetés

Az esetről Bors Béla csíkszeredai alpolgármester is beszámolt saját Facebook-oldalán. Amint írta, egy hargitafürdői lakos és a csíkszeredai városháza hargitafürdői önkéntes tűzoltócsapata azonnal a helyszínre sietett, és gyors közös beavatkozásuknak köszönhetően sikerült szabaddá tenni az úttestet.