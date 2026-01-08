Rovatok
Kidőlt fa okozott fennakadást Hargitafürdőn

• Fotó: Bors Béla Facebook-oldala

Fotó: Bors Béla Facebook-oldala

Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.

Hajnal Csilla

2026. január 08., 17:082026. január 08., 17:08

Megbénította a közúti forgalmat a 138A jelzésű megyei úton, Hargitafürdő területén egy vihar miatt kidőlt fa csütörtök délután. A forgalom mindkét irányban le volt zárva – adta hírül a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya. A helyszínre a csíkszeredai tűzoltóság egysége vonult ki egy beavatkozó járművel. Az egység megérkezésekor azonban kiderült, hogy valójában két fa dőlt az úttestre.

Az akadályokat a Csíkszeredai Önkéntes Tűzoltó Szolgálat (SVSU) hargitafürdői munkapontjának munkatársai távolították el.

Az esetről Bors Béla csíkszeredai alpolgármester is beszámolt saját Facebook-oldalán. Amint írta, egy hargitafürdői lakos és a csíkszeredai városháza hargitafürdői önkéntes tűzoltócsapata azonnal a helyszínre sietett, és gyors közös beavatkozásuknak köszönhetően sikerült szabaddá tenni az úttestet.

Személyi sérülés nem történt, de az út menti védőkorlát kisebb mértékben károsodott.

A közúti forgalom azóta mindkét irányban újraindult.

Közlekedés Hargitafürdő
Hirdetés
