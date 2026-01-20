Rovatok
Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.

Barabás Hajnal

2026. január 20., 18:382026. január 20., 18:38

A Csíki Székely Múzeum legutóbbi időszaki kiállításával a 75 éve született és 5 éve elhunyt csíksomlyói képzőművésznek, Márkos Andrásnak állított emléket, aki festőként, grafikusként, díszlettervezőként és restaurátorként is maradandót alkotott.

Márkos András tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végezte, majd pályája Bécsen át Nyugat-Németországig ívelt, ahol az absztrakt expresszionizmus jegyében vált nemzetközileg is elismert művésszé. Alkotásait ma a világ jelentős múzeumai őrzik.

Az emlékkiállítás katalógusát – Túros Eszter művészettörténésszel beszélgetve – Székedi Ferenc műkritikus, a kötet szerzője mutatja be csütörtökön 17 órától a csíkszeredai Mikó-várban – osztotta meg keddi közleményében a Csíki Székely Múzeum.

Csíkszék Művelődés
