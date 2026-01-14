Rovatok
Cseke Attila: nem igaz, hogy a helyi adóbevételek a központi költségvetésbe irányítják át

• Fotó: gov.ro

Fotó: gov.ro

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.

Székelyhon

2026. január 14., 15:582026. január 14., 15:58

A Digi24-nek nyilatkozó politikus elmondta, hogy a jogszabályjavaslat első változatát már tavaly közvitára bocsátották. Időközben többször egyeztettek róla a koalícióban, amíg eljutottak a kedd este közzétett változatig. A koalíció után a tervezetet a kormánynak is jóvá kell hagynia, ezután kerül a parlamentbe – részletezte.

Cseke Attila határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a helyi adóbevételeket a kormány a központi költségvetésbe irányítja át. Leszögezte, hogy

a helyi adók továbbra is az önkormányzatok költségvetését gyarapítják, elvonásuk sértené a közpénzek kezelésének alapelveit.

„Ilyesmiről nem is volt szó a koalícióban. Az más kérdés, hogy a költségvetés kidolgozásakor hogyan változik az áfából és a jövedelemadóból visszaosztott összegek aránya” – magyarázta.

A helyi közigazgatásban előírt 10 százalékos megtakarítások kapcsán a miniszter elmondta: 2026-ban két megoldás közül választhatnak az önkormányzatok:

  • vagy a személyi jellegű kiadásokat,

  • vagy az alkalmazottak számát csökkentik.

Jövőre azonban már kötelező lesz az álláshelyek számának 30 százalékos csökkentése. Hozzátette: sok településen a 30 százalékos csökkentés csak betöltetlen álláshelyeket érint majd, míg ott, ahol nincsenek betöltetlen álláshelyek, tényleges elbocsátásokra is sor kerülhet.

Cseke megerősítette, hogy a törvény hatálybalépése után a minisztérium becslései szerint

a helyi közigazgatásban mintegy 13 ezer állás szűnhet meg az idei első félévben.

Emlékeztetett arra, hogy a jogszabály szigorú határidőket ír elő: ha június elsejéig a helyi önkormányzati képviselőtestületek nem döntenek időben az előírt intézkedésekről, a megyei pénzügyi igazgatóság felfüggesztheti az állami költségvetési források folyósítását.

A kedd este közzétett törvénytervezet a központi közigazgatásban is előírja a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentését az alapbérek érintése nélkül, intézményi átszervezések, a bérpótlékok lefaragása és álláshelyek megszüntetése révén. A fejlesztési minisztérium szerint az intézkedéscsomag célja a pénzügyi fenntarthatóság javítása és az közigazgatás hatékonyabbá tétele.

korábban írtuk

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások

A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 14., szerda

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák

A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
2026. január 14., szerda

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
2026. január 14., szerda

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval

Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
2026. január 14., szerda

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
2026. január 14., szerda

A mindennapok legjobb dolga drágult meg leginkább a villanyáram után

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.

A mindennapok legjobb dolga drágult meg leginkább a villanyáram után
A mindennapok legjobb dolga drágult meg leginkább a villanyáram után
2026. január 14., szerda

A mindennapok legjobb dolga drágult meg leginkább a villanyáram után
2026. január 14., szerda

Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte

Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.

Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte
Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte
2026. január 14., szerda

Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte
2026. január 14., szerda

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások

A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
2026. január 14., szerda

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
2026. január 14., szerda

Ami stabilan magas ebben az országban: infláció

A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ami stabilan magas ebben az országban: infláció
Ami stabilan magas ebben az országban: infláció
2026. január 14., szerda

Ami stabilan magas ebben az országban: infláció
2026. január 14., szerda

Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában

Két súlyos közlekedési szabályszegést is feltártak a rendőrök kedden Hargita megyében.

Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában
Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában
2026. január 14., szerda

Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában
2026. január 14., szerda

Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó

Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.

Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó
Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó
2026. január 14., szerda

Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó
2026. január 14., szerda

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának

A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
2026. január 14., szerda

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
2026. január 14., szerda

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt

Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
2026. január 14., szerda

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
