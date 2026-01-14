Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.

A Digi24-nek nyilatkozó politikus elmondta, hogy a jogszabályjavaslat első változatát már tavaly közvitára bocsátották. Időközben többször egyeztettek róla a koalícióban, amíg eljutottak a kedd este közzétett változatig. A koalíció után a tervezetet a kormánynak is jóvá kell hagynia, ezután kerül a parlamentbe – részletezte. Cseke Attila határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a helyi adóbevételeket a kormány a központi költségvetésbe irányítja át. Leszögezte, hogy

a helyi adók továbbra is az önkormányzatok költségvetését gyarapítják, elvonásuk sértené a közpénzek kezelésének alapelveit.

„Ilyesmiről nem is volt szó a koalícióban. Az más kérdés, hogy a költségvetés kidolgozásakor hogyan változik az áfából és a jövedelemadóból visszaosztott összegek aránya” – magyarázta. Hirdetés A helyi közigazgatásban előírt 10 százalékos megtakarítások kapcsán a miniszter elmondta: 2026-ban két megoldás közül választhatnak az önkormányzatok: vagy a személyi jellegű kiadásokat,

vagy az alkalmazottak számát csökkentik. Jövőre azonban már kötelező lesz az álláshelyek számának 30 százalékos csökkentése. Hozzátette: sok településen a 30 százalékos csökkentés csak betöltetlen álláshelyeket érint majd, míg ott, ahol nincsenek betöltetlen álláshelyek, tényleges elbocsátásokra is sor kerülhet. Cseke megerősítette, hogy a törvény hatálybalépése után a minisztérium becslései szerint

a helyi közigazgatásban mintegy 13 ezer állás szűnhet meg az idei első félévben.