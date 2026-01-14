Fotó: gov.ro
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.
A Digi24-nek nyilatkozó politikus elmondta, hogy a jogszabályjavaslat első változatát már tavaly közvitára bocsátották. Időközben többször egyeztettek róla a koalícióban, amíg eljutottak a kedd este közzétett változatig. A koalíció után a tervezetet a kormánynak is jóvá kell hagynia, ezután kerül a parlamentbe – részletezte.
Cseke Attila határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a helyi adóbevételeket a kormány a központi költségvetésbe irányítja át. Leszögezte, hogy
„Ilyesmiről nem is volt szó a koalícióban. Az más kérdés, hogy a költségvetés kidolgozásakor hogyan változik az áfából és a jövedelemadóból visszaosztott összegek aránya” – magyarázta.
A helyi közigazgatásban előírt 10 százalékos megtakarítások kapcsán a miniszter elmondta: 2026-ban két megoldás közül választhatnak az önkormányzatok:
vagy a személyi jellegű kiadásokat,
vagy az alkalmazottak számát csökkentik.
Jövőre azonban már kötelező lesz az álláshelyek számának 30 százalékos csökkentése. Hozzátette: sok településen a 30 százalékos csökkentés csak betöltetlen álláshelyeket érint majd, míg ott, ahol nincsenek betöltetlen álláshelyek, tényleges elbocsátásokra is sor kerülhet.
Cseke megerősítette, hogy a törvény hatálybalépése után a minisztérium becslései szerint
Emlékeztetett arra, hogy a jogszabály szigorú határidőket ír elő: ha június elsejéig a helyi önkormányzati képviselőtestületek nem döntenek időben az előírt intézkedésekről, a megyei pénzügyi igazgatóság felfüggesztheti az állami költségvetési források folyósítását.
A kedd este közzétett törvénytervezet a központi közigazgatásban is előírja a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentését az alapbérek érintése nélkül, intézményi átszervezések, a bérpótlékok lefaragása és álláshelyek megszüntetése révén. A fejlesztési minisztérium szerint az intézkedéscsomag célja a pénzügyi fenntarthatóság javítása és az közigazgatás hatékonyabbá tétele.
A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.
