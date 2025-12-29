Csaknem harmincan szorultak segítségre a hegyekben, hatan kórházba kerültek

Fotó: Salvamont/Facebook
Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hat személyt szállítottak kórházba.
Az elmúlt 24 órában a lupényi hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, hetet, a Brassó megyei Salvamonthoz négy, a Neamț megyeihez három, a Kolozs megyeihez kettő, a Fehér, a Bihar, a Krassó-Szörény, a Gorj, a Máramaros, a Maros, a Prahova és a Vâlcea megyeihez, illetve a petrozsényihez egy-egy segélykérés érkezett.
Ugyanakkor 41 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – számolt be az Agerpres.
Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.
Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.
A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.
A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.
A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.
Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.
Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.
A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.
Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.
Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.
