Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csaknem harmincan szorultak segítségre a hegyekben, hatan kórházba kerültek

• Fotó: Salvamont/Facebook

Fotó: Salvamont/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Székelyhon

2025. december 29., 08:552025. december 29., 08:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hat személyt szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában a lupényi hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, hetet, a Brassó megyei Salvamonthoz négy, a Neamț megyeihez három, a Kolozs megyeihez kettő, a Fehér, a Bihar, a Krassó-Szörény, a Gorj, a Máramaros, a Maros, a Prahova és a Vâlcea megyeihez, illetve a petrozsényihez egy-egy segélykérés érkezett.

Ugyanakkor 41 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – számolt be az Agerpres.

Hirdetés

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Székelyhon

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Székelyhon

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Székely Sport

Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Krónika

Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Székely Sport

Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Nőileg

Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 29., hétfő

2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben

Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.

2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben
2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben
2025. december 29., hétfő

2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra

Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra
Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra
2025. december 28., vasárnap

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra
2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda

A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál

A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát

Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

Hol lehet sízni a hétvégén?
Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!