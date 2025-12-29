Csaknem harmincan szorultak segítségre a hegyekben, hatan kórházba kerültek

Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 28 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint hat személyt szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában a lupényi hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, hetet, a Brassó megyei Salvamonthoz négy, a Neamț megyeihez három, a Kolozs megyeihez kettő, a Fehér, a Bihar, a Krassó-Szörény, a Gorj, a Máramaros, a Maros, a Prahova és a Vâlcea megyeihez, illetve a petrozsényihez egy-egy segélykérés érkezett.

Ugyanakkor 41 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – számolt be az Agerpres.