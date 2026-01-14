Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának

Fotó: Gov.ro
A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.
2026. január 14., 10:472026. január 14., 10:47
A köztelevíziónak nyilatkozó kormányfő szerint más területeken indokoltak a karcsúsítások: a miniszterelnöki kancellária és az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság átszervezését például már előkészítették, mert az elemzésekből az derült ki, hogy ezeknél az intézményeknél gond nélkül csökkenteni lehet az alkalmazottak számát – írja az Agerpres.
Bolojan elmondta, hogy a következő hét folyamán kidolgozzák az egyes intézmények kiadáscsökkentésének technikai részleteit. Emlékeztetett, hogy
így a mintegy 30 milliárd eurós többletkiadásért és a korábban felvett hitelek törlesztéseként az ország évi 11–12 milliárd euró kamatot fizet, ami a GDP 3 százalékát teszi ki.
– figyelmeztetett.
„Ezért jövő évben még alacsonyabbra kell csökkenteni a deficitet, ez pedig azt jelenti, hogy a hiány idén sem haladhatja meg a 6,2–6,4 százalékot” – szögezte le Bolojan.
Hozzátette, hogy a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló törvény alkalmazása is hozzá fog járulni a hiány csökkentéséhez, és ezt a jogszabályt még a 2026-os állami költségvetés-tervezete előtt el kell fogadni.
A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.
Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.
A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Két súlyos közlekedési szabályszegést is feltártak a rendőrök kedden Hargita megyében.
Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.
Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.
Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.
A fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint 2026-ban a központi közigazgatásban a 2025-ös szinthez képest tíz százalékkal csökkennek – az alapbérek érintése nélkül – a személyi jellegű kiadások.
Jelenleg két helyszínen működnek a felvonók Kovászna megyében: Sugásfürdőn és Nagypatakon. Noha síelésre alkalmas terep még lenne a térségben, a hóhiány és a költségek miatt a pályák nem üzemelnek. Mutatjuk a háromszéki sípálya-körképet.
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.
