Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának

A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.

A köztelevíziónak nyilatkozó kormányfő szerint más területeken indokoltak a karcsúsítások: a miniszterelnöki kancellária és az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság átszervezését például már előkészítették, mert az elemzésekből az derült ki, hogy ezeknél az intézményeknél gond nélkül csökkenteni lehet az alkalmazottak számát – írja az Agerpres. Hirdetés Bolojan elmondta, hogy a következő hét folyamán kidolgozzák az egyes intézmények kiadáscsökkentésének technikai részleteit. Emlékeztetett, hogy

Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának,

így a mintegy 30 milliárd eurós többletkiadásért és a korábban felvett hitelek törlesztéseként az ország évi 11–12 milliárd euró kamatot fizet, ami a GDP 3 százalékát teszi ki.

Ha a kiadásokat nem csökkentik és a bevételeket nem növelik, a kormánynak már nem lesz pénzre fejlesztésekre, de az alapszolgáltatásokra sem