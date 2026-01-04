Bolojan: a bírák és ügyészek után más szakmai csoportok nyugdíjkorhatárát is növelni fogjuk

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
2026. január 04., 10:402026. január 04., 10:40
2026. január 04., 10:412026. január 04., 10:41
A Digi24 televíziónak adott interjúban a kormányfő elmondta, nincsenek „belső információi” az alkotmánybíróság két legutóbbi ülésén történtekről, a médiában közöltek alapján azonban arra lehet következtetni, hogy a testületen belül létrejött „kisebbség” késlelteti a törvénytervezetet érintő beadvánnyal kapcsolatos döntéshozatalt – írja az Agerpres.
ugyanis a jogszabályjavaslat kidolgozásakor az alkotmánybíróság minden korábbi idevágó határozatát figyelembe vették – magyarázta. A kormányfő ismét leszögezte, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet nem egy adott csoport ellen irányul, nem személyes ambíciókat szolgál, és nem a kormány imázsát hivatott javítani, hanem a társadalmi igazságossághoz járul hozzá.
Bolojan szerint nincs konfliktus a kormány és az igazságszolgáltatási rendszer képviselőinek egy csoportja között.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy
Az alkotmánybíróság elnöke, Simina Tănăsescu december 29-én közölte, hogy határozatképtelenség miatt január 16-ára halasztotta a testület a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
Határozatképtelenség miatt január 16-ára halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását – jelentette be hétfőn a testület elnöke, Simina Tănăsescu.
Egy nappal korábban Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc alkotmánybírák elhagyták az ülést, 29-én pedig nem is jelentek meg az ülésteremben.
A kormány december elején vállalt felelősséget a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezetért. E szerint
A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát.
Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.
Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
szóljon hozzá!