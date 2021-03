„Az a biztos, amit személyesen ad oda az ember” – adótörlesztés az udvarhelyszéki városokban

Noha évről évre egyre többen törlesztik online adótartozásaikat az udvarhelyszéki városokban, a többség így is inkább a polgármesteri hivatalok pénztárainál való sorban állást választja, ami azontúl, hogy kényelmetlen, nem is a legjobb megoldás járványhelyzetben. A tapasztalat azt mutatja, hogy főleg az idősebb generáció tart az elektronikus kifizetésektől.

A többség még mindig a kasszáknál való sorban állást választja • Fotó: Magyari Hunor

Utóbbi helyszínen egyébként hétfőtől csütörtökig reggel nyolc és délután két óra között várják a lakókat. A szóvivő elmondása szerint mostanra javult is a helyzet a polgármesteri hivatalban, hiszen nincsenek állandó jellegű sorok – inkább „hullámokban” érkeznek az emberek –, és az ügyintézés is operatív.

az intézmény Bethlen negyedi – Kisköved utca 9. szám alatti – pénztárát is megnyitotta az elmúlt héten, így próbálva tehermentesíteni a városháza adóosztályát.

Az adózási kedvet az fokozhatta az utóbbi időszakban, hogy továbbra is 10 százalékos kedvezményt kap, aki március 31-ig kifizeti idei adó- és illetéktartozásait. Érdemes azt is tudni, hogy hasonló kedvezmény vonatkozik a szentegyházi lakókra is, ugyanakkor a székelykeresztúriak kilenc százalékot spórolhatnak, ha az említett határidőig törlesztenek. Utóbbi két városban egyébként nem szoktak nagyobb sorok kialakulni az adóosztályokon – a polgármesteri hivatalok dolgozóinak tapasztalati szerint.

Egyre többen fizetnek online

Zörgő Noémi rámutatott, a rendelkezésükre álló adatokból egyértelműen látszik, hogy évről évre egyre többen törlesztik online – a ghiseul.ro honlapot használva – adósságaikat.

Székelyudvarhelyen 2017-ben 564 elektronikus befizetés érkezett a hivatalba a ghiseul.ro internetes oldalon keresztül, 2018-ban 841, 2019-ben 1127, 2020-ban pedig 4044.

Ha az idei évet nézzük, akkor már most 15 889 esetből 1705-en alkalmazták az online történő törlesztést. Természetesen ezen összesítésekben pénzügyi tranzakciókról van szó, például az illetékek befizetése is szerepel az adók mellett.

Székelykeresztúron – Bálint Kinga polgármesteri hivatali tanácsadó tájékoztatása szerint – idén eddig 120-an térítették meg adótartozásaikat elektronikus úton, ami 61-gyel több utalást jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester arról számolt be, hogy jelenleg a befizetések tíz százaléka történik online, de az arány évről évre növekszik.

Megszokták

Viszonylag kevesen álltak sorba a székelyudvarhelyi városkasszáknál az elmúlt hétvégéhez közeledve, nem is kellett sokat várni, amíg kifizethették adóikat. A jelenlévők szerint ugyanakkor ez szerencse dolga, hiszen van egy-egy nap, amikor kígyózó sorok alakulnak ki. Kíváncsiak voltunk, hogy a kényelmetlen helyzet ellenére miért nem online fizeti a többség az adóit, amire néhányan azt mondták, hogy egyszerűen már megszokták a sorban állást, őket nem zavarja.

De amúgy is az a biztos, amit személyesen ad oda az ember

– fogalmazott egyikük. A jelenlévők többsége egyébként az idősebb korosztály tagja volt, és számukra külön gondot jelent az online kifizetési módszer megtanulása – magyarázták. „Én kértem a fiaimat, hogy tanítsanak meg az internetes kifizetésre, de mindegyikük fut, azt mondják, hogy nincs idejük rá” – így egy idős férfi.