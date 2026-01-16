Rovatok
Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.

2026. január 16., 18:172026. január 16., 18:17

2026. január 16., 18:192026. január 16., 18:19

Az egyik jármű egyelőre tisztázatlan okok miatt elhagyta az úttestet, és a fák között állt meg. A baleset helyszínére tűzoltó és mentőegységek is kivonultak, a tűzoltók kivágták és eltakarították az úttestről a balesetező autó által részlegesen kidöntött fákat.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Az út felszabadítása alatt rövid ideig teljes útzárat léptettek érvénybe a rendőrök, ezt követően pedig felváltva, egy-egy sávon haladhatott a forgalom.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Udvarhelyszék Baleset
