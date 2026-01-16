2026. január 15., csütörtök

Fellángoltak az indulatok az újabb megszorítási tervek miatt

Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.