Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.
2026. január 16., 18:172026. január 16., 18:17
Az egyik jármű egyelőre tisztázatlan okok miatt elhagyta az úttestet, és a fák között állt meg. A baleset helyszínére tűzoltó és mentőegységek is kivonultak, a tűzoltók kivágták és eltakarították az úttestről a balesetező autó által részlegesen kidöntött fákat.
Az út felszabadítása alatt rövid ideig teljes útzárat léptettek érvénybe a rendőrök, ezt követően pedig felváltva, egy-egy sávon haladhatott a forgalom.
