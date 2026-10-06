A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Lucian-Ioan-Titus Morar kedden bejelentette, hogy aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő tisztségéből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez. Állítása szerint a PSD-ben mások is támogatják az elképzelést.

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Személyes kezdeményezését a politikus azzal indokolta, hogy a parlament legnagyobb pártja a PSD, az államfő mégsem Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnököt bízta meg kormányalakítással, hanem ismét a politikai jobboldalhoz kötődő személyt választott. Szerinte

– idézi a politikust az Agerpres .

Közlése szerint a következő napokban egyeztet a párttársaival, és arra számít, hogy a PSD-s parlamenti frakciónak más tagjai is csatlakoznak hozzá.

Az AUR elnöke, George Simion kedden közölte, hogy pártja eljuttatja a PSD parlamenti frakcióhoz az államfő tisztségéből való felfüggesztését támogató aláírási ívet.