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Az AUR mellett egy PSD-s politikus is aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő felfüggesztésének kezdeményezéséhez

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Lucian-Ioan-Titus Morar kedden bejelentette, hogy aláírásokat gyűjt Nicușor Dan államfő tisztségéből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez. Állítása szerint a PSD-ben mások is támogatják az elképzelést.

Székelyhon

2026. október 06., 16:192026. október 06., 16:19

Személyes kezdeményezését a politikus azzal indokolta, hogy a parlament legnagyobb pártja a PSD, az államfő mégsem Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnököt bízta meg kormányalakítással, hanem ismét a politikai jobboldalhoz kötődő személyt választott. Szerinte

eljárásával Nicușor Dan nem tartotta tiszteletben a parlamenti választások eredményét

– idézi a politikust az Agerpres.

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A parlamentben nyilatkozó képviselő hangsúlyozta, hogy

kezdeményezése elkülönül a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) korábban elindított hasonló akciójától.

Közlése szerint a következő napokban egyeztet a párttársaival, és arra számít, hogy a PSD-s parlamenti frakciónak más tagjai is csatlakoznak hozzá.

Az AUR elnöke, George Simion kedden közölte, hogy pártja eljuttatja a PSD parlamenti frakcióhoz az államfő tisztségéből való felfüggesztését támogató aláírási ívet.

Belföld
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