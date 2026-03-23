Az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon az országos költségvetés-tervezetét

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon a 2026-os állami költségvetésről szóló törvénytervezetet. A testület csütörtökön tárgyalja a beadványt.

Tamás Attila

2026. március 23., 16:592026. március 23., 16:59

Az ellenzéki alakulat parlamenti képviselője, Ștefăniță Avrămescu hétfői nyilatkozata értelmében beadványukban azt kifogásolják, hogy a parlament gyorsított eljárással, „valós vita nélkül” fogadta el a költségvetési törvény tervezetét, amely

szerintük a jelenlegi gazdasági valóságtól elrugaszkodó, túl optimista becslésekre alapul.

Az AUR ugyanakkor úgy véli, a tervezet „sérti a szociális jogokat” – legfőképpen azáltal, hogy nem rendelkezik a nyugdíjak törvény által előírt indexálásáról.

„Reméljük, hogy az alkotmánybírák ezúttal az emberek érdekeit szem előtt tartó, nem pedig politikai érdekeket szolgáló döntést hoznak” – fogalmazott a politikus az Agerpres beszámolója szerint.

Az AUR hétfői közleménye értelmében a 2026-os állami költségvetésről szóló törvénytervezet mellett

a társadalombiztosítási költségvetés tervezetét is megtámadták az alkotmánybíróságon.

A testület csütörtökön tárgyalja a beadványokat.

A parlament pénteken fogadta el az idei állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetét.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. március 23., hétfő

Energiaügyi miniszter: fékezni fogják az áremelkedést a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedései

A kormánynak az üzemanyagpiacot érintő tervezett intézkedései nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a közel-keleti konfliktus okozta világpiaci zavarok hatásait, de fékezni fogják az áremelkedést – nyilatkozta hétfőn az energiaügyi miniszter.

2026. március 23., hétfő

Minden, amit a kerti bútorokról tudnod kell 2026-ban
2026. március 23., hétfő

Battle on Snow 2026 – Látvány, sebesség és stílus a Madarasi Hargitán

A tél egyik legizgalmasabb eseménye tér vissza a Madarasi Hargita szívébe: március 28–29. között ismét megrendezésre kerül a Battle on Snow, amely évről évre a régió egyik leglátványosabb snowboard- és síversenyévé nőtte ki magát.

2026. március 23., hétfő

Kedden fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

2026. március 23., hétfő

A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

2026. március 23., hétfő

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen

Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.

2026. március 22., vasárnap

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

2026. március 22., vasárnap

