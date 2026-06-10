Az APIA támogatást is befolyásolhatja a kiskérődzők pestise

Maros megyében nagyon sok az állat, így sokféle betegség üti fel a fejét – hangzott el a prefektusi sajtótájékoztatón
Fotó: Haáz Vince
A kiskérődző-pestis miatt nem lehet Maros megyéből az uniós országokba exportálni a bárány- és juhhúst, nem lehet a megyéből kivinni az állatokat, és az áthaladó állatszállítókat is le kell fertőtleníteni. Ez utóbbit a rendőrség ellenőrzi.
Nagy Péter Tamás, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerdán az állattartó gazdákkal találkozott, hogy válaszoljon a kérdéseikre és elmondja, hogy mit lehet tudni a megyében levő fertőző betegségekről.
Mint Maros megye prefektusával, Barabási Antal Szabolccsal tartott tájékoztatón elmondta:
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint megtudtuk három hete nem jelentettek újabb juh- és kecskehimlős esetet, de újabb, erősen fertőző betegség ütötte fel a fejét: a kiskérődző-pestis.
Maros megye az ország legnagyobb megyéje az állatállomány tekintetében, ami a juhok, kecskék és szarvasmarhák számát illeti.
Az igazgató beszélt azokról a nehézségekről, amelyek a vírusok megállítása kapcsán találkoznak. Részben a gazdaságokban levő állatok nincsenek pontosan nyilvántartva, a gazda nem vezeti, hogy honnan és mikor vette őket.
Gondot jelent az is, hogy bár az uniós országokba nem lehet kivinni állatokat Maros megyéből, most a kiskérődző-pestis miatt, korábban a szarvasmarha-himlő miatt, a Közel-keleti országokban azonban igen és onnan bármikor érkezhet vírus, betegség a nem megfelelően fertőtlenített autók révén.
Fotó: Orbán Orsolya
Ugyanakkor Maros megye az ország közepén helyezkedik el, emiatt
A rendőrség jelentése szerint egyetlen hétvégén, 48 óra alatt 36 állatszállító kamion haladt át Maros megyén. Ha ezeket indulás előtt nem fertőtlenítették megfelelően, akkor ők is hozhatnak vírusokat, betegségeket.
Fontos tudni, hogy fertőzés esetén a gazda csakis a nyilvántartásban szereplő és az állategészségügyi szakembereknek megmutatott egyedek után kap kártérítést.
Nagy Péter Tamás elmondta, hogy vannak olyan gazdaságok, ahonnan az elkövetkező időszakban vinnék ki a hegyekbe, a legelőkre az állatokat, és ha ez nem történik meg, akkor a gazdák eleshetnek az APIA támogatástól. Ők egyeztettek az APIA vezetőségével és keresik a megoldást, hogy felügyelet alatt lehessen az állatokat elszállítani a nyári helyükre.
Fotó: Erdély Bálint Előd
Az állategészségügyi szakember kihangsúlyozta: gazdának vagy állattenyésztőnek lenni nemcsak jogokat jelent, hanem kötelezettségeket is. „Nem vezethetünk autót jogosítvány nélkül, egy autó sem közlekedhet közúton biztosítás nélkül.
– jelentette ki Nagy Péter Tamás.
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elfogadta az alapélelmiszerek árréskorlátozását december 31-éig meghosszabbító jogszabálytervezetet.
A TAROM légitársaság adóssága megközelíti a 930 millió lejt és 105 millió lejjel meghaladja a teljes vagyonát, a tavalyi évet pedig 186 millió lejes veszteséggel zárta.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország 14 megyéjében.
Erősödött szerdán a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,42 banival (0,08 százalékkal) 5,2344 lejre csökkent a keddi 5,2386 lejről.
Az Európai Unióban 2025-ben 0,1 százalékponttal, 6 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
Viharokra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán.
Idén áprilisban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,8-szorosa volt az élve születésekének.
A Zsögödben észlelt medvékről is szó esett a csíkszeredai önkormányzati képviselők rendkívüli ülésén szerdán, a tanácsosok egy digitális fejlesztési projekt és a Szabadság téri tömbházak hőszigetelésének aktualizált költségvetését is jóváhagyták.
Szerdán folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter bejelentette, hogy párbeszédet kezdeményez a társadalommal az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, és csütörtökön élő beszélgetést indít a témáról a Facebook-oldalán.
szóljon hozzá!