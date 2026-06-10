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Az APIA támogatást is befolyásolhatja a kiskérődzők pestise

Maros megyében nagyon sok az állat, így sokféle betegség üti fel a fejét – hangzott el a prefektusi sajtótájékoztatón • Fotó: Haáz Vince

Maros megyében nagyon sok az állat, így sokféle betegség üti fel a fejét – hangzott el a prefektusi sajtótájékoztatón

Fotó: Haáz Vince

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A kiskérődző-pestis miatt nem lehet Maros megyéből az uniós országokba exportálni a bárány- és juhhúst, nem lehet a megyéből kivinni az állatokat, és az áthaladó állatszállítókat is le kell fertőtleníteni. Ez utóbbit a rendőrség ellenőrzi.

Simon Virág

2026. június 10., 14:482026. június 10., 14:48

Nagy Péter Tamás, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerdán az állattartó gazdákkal találkozott, hogy válaszoljon a kérdéseikre és elmondja, hogy mit lehet tudni a megyében levő fertőző betegségekről.

Egy helyről jelentettek kiskérődző-pestist

Mint Maros megye prefektusával, Barabási Antal Szabolccsal tartott tájékoztatón elmondta:

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idén nagyon sok, állatokat érintő fertőző betegség volt a megyében.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint megtudtuk három hete nem jelentettek újabb juh- és kecskehimlős esetet, de újabb, erősen fertőző betegség ütötte fel a fejét: a kiskérődző-pestis.

A Csatófalva határában levő egyik farmról jelentették a betegséget, több, mint száz juh elhullása után. Ott összesen 883 állatot kellett elpusztítani.

Maros megye az ország legnagyobb megyéje az állatállomány tekintetében, ami a juhok, kecskék és szarvasmarhák számát illeti.

Fontos visszakövetni az állatok eredetét

Az igazgató beszélt azokról a nehézségekről, amelyek a vírusok megállítása kapcsán találkoznak. Részben a gazdaságokban levő állatok nincsenek pontosan nyilvántartva, a gazda nem vezeti, hogy honnan és mikor vette őket.

A most megjelent vírus inkubációs időszaka 21 nap, így nehéz kideríteni, hogy honnan érkezett a beteg állat, a vírus.

Gondot jelent az is, hogy bár az uniós országokba nem lehet kivinni állatokat Maros megyéből, most a kiskérődző-pestis miatt, korábban a szarvasmarha-himlő miatt, a Közel-keleti országokban azonban igen és onnan bármikor érkezhet vírus, betegség a nem megfelelően fertőtlenített autók révén.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Ugyanakkor Maros megye az ország közepén helyezkedik el, emiatt

állatokkal teli autók haladnak át Máramaros, Szatmár, Kolozs, Szilágy megyéből és más térségekből is.

A rendőrség jelentése szerint egyetlen hétvégén, 48 óra alatt 36 állatszállító kamion haladt át Maros megyén. Ha ezeket indulás előtt nem fertőtlenítették megfelelően, akkor ők is hozhatnak vírusokat, betegségeket.

Mit kell tudjanak a gazdák?

Fontos tudni, hogy fertőzés esetén a gazda csakis a nyilvántartásban szereplő és az állategészségügyi szakembereknek megmutatott egyedek után kap kártérítést.

A himlő miatt 2000 állatot pusztítottak el, a pestis miatt egyelőre egyetlen helyen 882 egyedet.

Nagy Péter Tamás elmondta, hogy vannak olyan gazdaságok, ahonnan az elkövetkező időszakban vinnék ki a hegyekbe, a legelőkre az állatokat, és ha ez nem történik meg, akkor a gazdák eleshetnek az APIA támogatástól. Ők egyeztettek az APIA vezetőségével és keresik a megoldást, hogy felügyelet alatt lehessen az állatokat elszállítani a nyári helyükre.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Felelős gazdákra van szükség

Az állategészségügyi szakember kihangsúlyozta: gazdának vagy állattenyésztőnek lenni nemcsak jogokat jelent, hanem kötelezettségeket is. „Nem vezethetünk autót jogosítvány nélkül, egy autó sem közlekedhet közúton biztosítás nélkül.

Idézet
Az állattartó gazdák is be kell tartsák az érvényben levő előírásokat. Ezeket az állatokat – különösen az ilyen létszámú állományokat – nem önellátásra tartják. Így annál fontosabb az állategészségügyi előírások betartása. Ezt minden gazda meg kell értse”

– jelentette ki Nagy Péter Tamás.

Marosszék Állattenyésztés
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