Ami stabilan magas ebben az országban: infláció

Egy év alatt átlagban 7,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Egy év alatt átlagban 7,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. január 14., 11:172026. január 14., 11:17

Az INS adatai szerint a szolgáltatások 11 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,48 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,75 százalékkal drágultak egy év alatt.

Az év elejétől számítva (2025 decemberében 2024 decemberéhez képest) 9,7 százalékos volt az infláció.

Az elmúlt egy évben (2025. január – 2025. december) átlagban 7,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző egy évhez (2024. január – 2024. december) képest.

A harmonizált fogyasztói árindex (IAPC) alapján kiszámított éves inflációs ráta 8,6 százalék volt. Az IAPC alapján kiszámított átlagos drágulás az elmúlt 12 hónapban (2025 januárja és decembere között) 6,8 százalékos volt az előző 12 hónaphoz (a 2024 januárja és decembere közötti időszakhoz) viszonyítva – írja az Agerpres hírügynökség.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 8,8 százalékról 9,6 százalékra módosította a 2025 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2026 végére pedig a korábbi 3 százalék helyett 3,7 százalékos inflációra számít.

Belföld Gazdaság
