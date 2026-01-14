Ami stabilan magas ebben az országban: infláció

A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Az INS adatai szerint a szolgáltatások 11 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,48 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,75 százalékkal drágultak egy év alatt.

Az év elejétől számítva (2025 decemberében 2024 decemberéhez képest) 9,7 százalékos volt az infláció.