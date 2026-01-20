Akinek már autó is repült át a telke felett Felsőboldogfalván

Fotó: Geréb Levente
Évente több autó sodródik le a 137-es megyei útról egy veszélyes kanyarban Felsőboldogfalvánál: a sofőrök között volt olyan, aki egy közeli telek kerítésének ütközött, más pedig átrepült a terület felett. A tulajdonos betonvédők kihelyezését sürgeti.
Évente 5-6 alkalommal is előfordul (évszaktól függetlenül), hogy
– jelezte lapunknak Geréb Levente, akinek pont az említett helyszínen van munkapontja.
Volt, aki a telek felett átreoülve ütött ki egy kerítést
Fotó: Geréb Levente
Mint részletezte, sajnos többször is előfordult már, hogy
Csak az utóbbi hetekről beszélve a telken elhelyezett zászlótartókat ütötte ki egy autó, majd kisvártatva egy másik jármű átrepült a területe felett és a kerítésnek csapódott. „Rendszerint autókat tárolok az említett részen, még szerencse, hogy a balesetet megelőzően elszállítottam azokat onnan” – magyarázta. Mint kifejtette: fejlesztéseket tervez a területen, ám attól tart, hogy azokban is kár keletkezik az útról lesodródó autók miatt.
„Nekem az a véleményem, hogy
– szögezte le Geréb Levente. Szerinte ez már csak azért is elengedhetetlen, mert a megyei út mentén, a nemrégiben lezárult felújítás során egy bicikliutat is kiépítettek, így az óvatlan sofőrök miatt a kerékpározók is veszélybe kerülhetnek.
Fotó: Geréb Levente
Az útmenti terület tulajdonosa hangsúlyozta, hogy
Ezt ő maga nem teheti meg, hiszen az út Hargita Megye Tanácsának ügykezelésében van. Úgy gondolja, hogy nem kerülne sok pénzbe az intézménynek a betonvédők elhelyezése, ám ha nincs más megoldás, akkor hajlandó lenne beszállni a költségekbe is. Ő egyébként
Beszélgetésünk végén megjegyezte, a község vezetőségét és a megyei tanácsot is tájékoztatta az áldatlan helyzetről.
Fotó: Geréb Levente
Először Zsombori Leventét, Felsőboldogfalva polgármesterét kerestük meg az ügyben, aki a helyzet tudatában elmondta, hogy
Szerinte a betonvédők kihelyezését a helyi tanács nem tudja megoldani, hiszen az út a megyei önkormányzathoz tartozik, a helyzetről azonban mindenképp tájékoztatja az intézményt.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhonnak azt nyilatkozta, mindenképp elemezni fogják a helyzetet, ám a lehetőségeik korlátozottak. Mint kifejtette:
Fotó: Geréb Levente
Közölte ugyanakkor, hogy korábban, az építkezés idején nem kaptak jelzést a problémáról. Ettől függetlenül igyekeztek megemelt átjárókkal és járdaszigetek kialakításával biztonságosabbá tenni a megyei utat. A lapunknak is jelzett helyszínen azonban nincs szakadék, így nem volt indokolt a védőkorlátok kihelyezése.
– jelentette ki a megyei tanács elnöke.
