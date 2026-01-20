Rovatok
Akinek már autó is repült át a telke felett Felsőboldogfalván

• Fotó: Geréb Levente

Fotó: Geréb Levente

Évente több autó sodródik le a 137-es megyei útról egy veszélyes kanyarban Felsőboldogfalvánál: a sofőrök között volt olyan, aki egy közeli telek kerítésének ütközött, más pedig átrepült a terület felett. A tulajdonos betonvédők kihelyezését sürgeti.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 20., 10:542026. január 20., 10:54

Évente 5-6 alkalommal is előfordul (évszaktól függetlenül), hogy

a Székelykeresztúr irányából érkező autósok a Nagy-Küküllő hídján áthaladva egy éles kanyarban lesodródnak a 137-es megyei útról, majd egy alacsonyabban lévő területen landolnak Felsőboldogfalva szélén

– jelezte lapunknak Geréb Levente, akinek pont az említett helyszínen van munkapontja.

Volt, aki a telek felett átreoülve ütött ki egy kerítést Galéria

Volt, aki a telek felett átreoülve ütött ki egy kerítést

Fotó: Geréb Levente

Mint részletezte, sajnos többször is előfordult már, hogy

a pórul járt autók kárt tettek a kerítésében, illetve a vagyontárgyaiban.

Csak az utóbbi hetekről beszélve a telken elhelyezett zászlótartókat ütötte ki egy autó, majd kisvártatva egy másik jármű átrepült a területe felett és a kerítésnek csapódott. „Rendszerint autókat tárolok az említett részen, még szerencse, hogy a balesetet megelőzően elszállítottam azokat onnan” – magyarázta. Mint kifejtette: fejlesztéseket tervez a területen, ám attól tart, hogy azokban is kár keletkezik az útról lesodródó autók miatt.

Egy védőkorlát mindenképp kellene

„Nekem az a véleményem, hogy

Idézet
egy ilyen veszélyes útszakasz esetében mindenképp tenni kell a balesetek megelőzéséért”

– szögezte le Geréb Levente. Szerinte ez már csak azért is elengedhetetlen, mert a megyei út mentén, a nemrégiben lezárult felújítás során egy bicikliutat is kiépítettek, így az óvatlan sofőrök miatt a kerékpározók is veszélybe kerülhetnek.

• Fotó: Geréb Levente Galéria

Fotó: Geréb Levente

Az útmenti terület tulajdonosa hangsúlyozta, hogy

betonvédőket kellene kihelyezni a problémás részen úgy, hogy az a bicikliutat is védje.

Ezt ő maga nem teheti meg, hiszen az út Hargita Megye Tanácsának ügykezelésében van. Úgy gondolja, hogy nem kerülne sok pénzbe az intézménynek a betonvédők elhelyezése, ám ha nincs más megoldás, akkor hajlandó lenne beszállni a költségekbe is. Ő egyébként

tervezési hibának érzi, hogy a megyei út felújítása során nem helyeztek el védőket a veszélyes szakaszon.

Beszélgetésünk végén megjegyezte, a község vezetőségét és a megyei tanácsot is tájékoztatta az áldatlan helyzetről.

• Fotó: Geréb Levente Galéria

Fotó: Geréb Levente

Elemzik a helyzetet

Először Zsombori Leventét, Felsőboldogfalva polgármesterét kerestük meg az ügyben, aki a helyzet tudatában elmondta, hogy

a balesetek a gyorshajtók miatt történnek, ezért fontos lenne, hogy mindenki az útviszonyoknak megfelelően közlekedjen.

Szerinte a betonvédők kihelyezését a helyi tanács nem tudja megoldani, hiszen az út a megyei önkormányzathoz tartozik, a helyzetről azonban mindenképp tájékoztatja az intézményt.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhonnak azt nyilatkozta, mindenképp elemezni fogják a helyzetet, ám a lehetőségeik korlátozottak. Mint kifejtette:

a felújítási munkálatok kivitelezése lezárult a 137-es úton, így már nem igazán tudnak beavatkozni.

• Fotó: Geréb Levente Galéria

Fotó: Geréb Levente

Közölte ugyanakkor, hogy korábban, az építkezés idején nem kaptak jelzést a problémáról. Ettől függetlenül igyekeztek megemelt átjárókkal és járdaszigetek kialakításával biztonságosabbá tenni a megyei utat. A lapunknak is jelzett helyszínen azonban nincs szakadék, így nem volt indokolt a védőkorlátok kihelyezése.

Idézet
Elemezzük a helyzetet, de egyelőre nem látok rá sok esélyt, hogy lenne olyan megoldás, amit a közeljövőben alkalmazhatunk”

– jelentette ki a megyei tanács elnöke.

Udvarhelyszék Felsőboldogfalva
