Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok

A tudomány és a művészet területén alkotó székelyföldi és erdélyi fiatalok jelentkezését várja a Székely Előfutár Alapítvány. Az idei pályázaton nyertesenként legfeljebb 1500 dolláros támogatást ítélnek oda.

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A Székely Előfutár Ösztöndíj olyan erdélyi és székelyföldi tehetségek támogatását szolgálja, akik tudományos vagy művészeti területen szeretnének tovább fejlődni, kutatómunkát végeznek vagy alkotói pályát építenek.

A pályázat valamennyi tudományos és művészeti ág előtt nyitott. A természet- és társadalomtudományok, valamint a művészetek és az irodalom területéről egyaránt várják a jelentkezőket. Különösen számítanak ugyanakkor olyan pályázatokra, amelyek Erdély és Székelyföld hagyományait, történelmét és kulturális örökségét dolgozzák fel.

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Az idei kiemelt témák között szerepel az erdélyi hagyományőrzés, a mesterséges intelligencia hatékony és etikus alkalmazása a tudományban és a művészetekben, valamint a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránti elkötelezettség.