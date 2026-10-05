Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok

Az ösztöndíjat biztosító alapítvány elnöke a gyergyóremetei származású amerikai orvospofesszor Andrew Balas (Balás András) orvosprofesszor
Fotó: Gergely Imre
A tudomány és a művészet területén alkotó székelyföldi és erdélyi fiatalok jelentkezését várja a Székely Előfutár Alapítvány. Az idei pályázaton nyertesenként legfeljebb 1500 dolláros támogatást ítélnek oda.
A Székely Előfutár Ösztöndíj olyan erdélyi és székelyföldi tehetségek támogatását szolgálja, akik tudományos vagy művészeti területen szeretnének tovább fejlődni, kutatómunkát végeznek vagy alkotói pályát építenek.
A pályázat valamennyi tudományos és művészeti ág előtt nyitott. A természet- és társadalomtudományok, valamint a művészetek és az irodalom területéről egyaránt várják a jelentkezőket. Különösen számítanak ugyanakkor olyan pályázatokra, amelyek Erdély és Székelyföld hagyományait, történelmét és kulturális örökségét dolgozzák fel.
Az idei kiemelt témák között szerepel az erdélyi hagyományőrzés, a mesterséges intelligencia hatékony és etikus alkalmazása a tudományban és a művészetekben, valamint a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránti elkötelezettség.
A pályázatra székelyföldi, vagy erdélyi születésű és itt lakóhellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek. Feltétel továbbá, hogy egyetemi hallgatók legyenek, vagy egyetemet végzettként kutatómunkát, illetve művészeti alkotómunkát végezzenek.
A pályázóknak tanulmányi eredményeikkel és/vagy közösségi szerepvállalásukkal is igazolniuk kell rátermettségüket, valamint azt, hogy fejlődésükhöz és munkájukhoz anyagi támogatásra van szükségük.
A pályázáshoz hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal szolgál Balás András, a Forerunner Federation elnöke Tudomány és Helytállás című könyve (Tortoma Kiadó 2012).
További információk az alapítvány weboldalán találhatók.
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