Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben

Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.

A legfelsőbb bíróság november elején jogerős határozatban elrendelte a Gabriel Resources ingó és ingatlan vagyonának zár alá vételét annak érdekében, hogy

garanciát teremtsenek a több mint 46 millió lej behajtására, amellyel a kanadai cég a román államnak tartozik a nemzetközi választottbírósági eljárás során felmerült költségek címén.

Ennek előzménye, hogy a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjának (ICSID) választottbírósága március elején közölte, hogy a román államnak adott igazat a verespataki bányaprojekt meghiúsulása miatt a Gabriel Resources által indított kártérítési perben – ismerteti az Agerpres.

A döntés értelmében Romániának nem kell kártérítést fizetnie a pert kezdeményező Gabriel Resources Ltd. és Gabriel Resources (Jersey) vállalatnak, sőt utóbbiak kötelesek megtéríteni a perköltségeket az államnak.

A legfelsőbb bíróság közleménye szerint a Gabriel Resources vállalatnak 46 779 769 lej perköltséget kell kifizetnie a román államnak.