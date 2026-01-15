A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket

Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők. Indonéziában fogták el közülük az egyiket.
2026. január 15., 12:502026. január 15., 12:50
Elfogták Indonéziában a szebeni Adrian Kreiner üzletember meggyilkolásának ügyében elítélt harmadik szökevényt is. A hatóságok elindították az eljárást annak érdekében, hogy visszahozzák Romániába Costinel-Cosmin Zuleamot, akit a 2023 novemberében elkövetett gyilkosság miatt – távollétében – 30 év börtönbüntetésre ítéltek – tájékoztatott a román rendőrség.
A gyilkossági ügy másik két vádlottját – Marian-Cristian Minaét és Laurenţiu Ghiţăt – már korábban, 2023 novemberében megtalálták Skóciában, illetve Észak-Írországban, nemzetközi rendőri együttműködés keretében.
Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.
A szebeni rablógyilkosságról
Az ügy előzménye, hogy 2023. november 6-án három maszkos férfi betört Adrian Kreiner nagyszebeni üzletember otthonába. A támadók mintegy 200 ezer euró értékű karórát zsákmányoltak, az üzletembert súlyosan bántalmazták; lányát és az élettársát nem bántották. Kreiner a kórházban belehalt sérüléseibe.
A Fehér megyei törvényszék 2025 novemberében a két elfogott férfit jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre, míg a távollétében elítélt Zuleamot 30 év szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a három vádlottat kötelezte arra is, hogy az üzletember volt élettársának 33 644 lej anyagi és 150 ezer euró nem vagyoni kártérítést, lányának pedig 300 ezer euró nem vagyoni kártérítést fizessenek.
Az ügyben bűnsegédlet miatt elítélték Ilie Sitariut is, akit Romániában fogtak el, és három év felfüggesztett börtönbüntetésre – emlékeztet az Agerpres hírügynökség.
