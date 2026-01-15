A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket

Két romániai is szerepel az Europol nemzetközi körözési listáján mint a legkeresettebb bűnözők . Indonéziában fogták el közülük az egyiket.

Elfogták Indonéziában a szebeni Adrian Kreiner üzletember meggyilkolásának ügyében elítélt harmadik szökevényt is. A hatóságok elindították az eljárást annak érdekében, hogy visszahozzák Romániába Costinel-Cosmin Zuleamot, akit a 2023 novemberében elkövetett gyilkosság miatt – távollétében – 30 év börtönbüntetésre ítéltek – tájékoztatott a román rendőrség.

A gyilkossági ügy másik két vádlottját – Marian-Cristian Minaét és Laurenţiu Ghiţăt – már korábban, 2023 novemberében megtalálták Skóciában, illetve Észak-Írországban, nemzetközi rendőri együttműködés keretében.