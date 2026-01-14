Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte

A tavaly nyári, mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője, a 37 éves Emil Gânj a nyomozati anyag szerint otthonában ölte meg a 23 éves áldozatát, majd rágyújtotta a házat. A hatóságok szerint előre kitervelhette a tettét, élelmiszer-tartalékokat halmozhatott fel különböző helyeken, egyik telefonját pedig összetörte és elásta. Egy rokona házában a rendőrök egy doboznyi mobiltelefont találtak – nyilatkozták korábban belügyminisztériumi források.

A férfit korábban feltételesen szabadlábra helyezték szintén egy emberölési ügyben, és már volt ellene elfogatóparancs, mert megszegte azt a távoltartási végzést, amelyet a később meggyilkolt fiatal nő védelmére adtak ki.

A bűncselekmény után országos körözést indítottak, majd egy héttel később a Román Rendőrség hivatalosan is felvette a „most wanted” listára. Heteken át keresték erdőkben, mezőkön, szülőfalujának házaiban, de eredménytelenül. Nem tartják kizártnak, hogy megszökött az országból. A hatóságok