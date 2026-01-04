Hirdetés

A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. A következetlenségektől hemzsegő befejezés érzelmileg továbbra is működött, ám ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika. Tamás Attila 2026. január 04., 18:312026. január 04., 18:31 2026. január 04., 19:522026. január 04., 19:52

Fotó: Netflix

Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. A következetlenségektől hemzsegő befejezés érzelmileg továbbra is működött, ám ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika.

Tamás Attila 2026. január 04., 18:312026. január 04., 18:31 2026. január 04., 19:522026. január 04., 19:52

Január elsején végérvényesen befejeződött a Stranger Things, a Netflix egyik legnézettebb sorozata. Eleven, Will, Dustin, Mike, Lucas, Max és családtagjaik története megkapó első évaddal, és egyre nagyobb tétekkel érkező folytatásokkal ültette le a képernyők elé nézők millióit, rávéve őket a Netflix-előfizetésre vagy éppen annak megtartására. A Stranger Things az évek alatt presztízs-sorozatból jelenséggé nőtte ki magát, Hirdetés

a nézőkben pedig a nosztalgia iránti nosztalgiát táplálta epizódról epizódra, évadról évadra, miközben a gyerekszínészek felnőttek az évadok és a köztük eltelt évek alatt.

Egyszer azonban minden a végéhez érkezik, ez pedig most történt meg a sorozat és a mi életünkben, vagyis az év végéhez közeledve három részletben kaptuk meg az eddigi legnagyobb költségvetésből készült utolsó évadot. Az ötödik szezon minden szempontból ígéretesen indult, néhány ponton sikerült is megidéznie az első évad egyedülálló varázsát, de

a karácsonyi epizódok és a sorozatzáró már többnyire az önismétlésről, elfáradásról és fókuszpont-vesztésről szóltak.

Fotó: Netflix

A legtöbb nézőnél ugyanakkor a későbbi szezonoktól sejtetett, az utolsó előtti epizódban nyilvánvalóvá vált coming out verte ki a biztosítékot, ami a pollkorrektséget és másság elfogadását és elfogadtatását a kezdetektől zászlajára tűző streamingplatformtól egyáltalán nem volt idegen, de valamelyest mégis visszás volt, mivel

Will szexuális irányultságának korábban sem volt különösebb impaktja a legtöbbször rajzfilmbe illő fordulatokkal apelláló történetre.

Ennek kimondása pedig tényleg erőltetett volt, és itt látszik, hogy milyen amikor egy hatalmas gépezet részeként kell valamit elkészíteni, amibe készítők mellett a kreatívok mellett a döntéshozóknak is beleszólása van.

Fotó: Netflix

A Stranger Things után nem sokkal indult szintén a Netflixen a Baran bo Odar és Jantje Friese által készített Dark, aminek a premisszája egy pontban hasonló volt a Stranger Things-hez: egy titokzatos bunkerben tartanak fogva egy gyereket, ám a hasonlóság az évadokon keresztül húzott misztikum mellett itt nagyjából ki is merül a két sorozatban. korábban írtuk Bonyolultságban verhetetlen, avagy miért a világ egyik legjobb sorozata a Dark? Hosszú, alapos és véget nem érő elemzésekbe lehetne bonyolódni a 2017-ben képernyőre került, és utolsó évadát a napokban bemutatott Dark című német sorozat rendkívül bonyolult cselekményének a részletezését illetően, mi azonban magáról a sorozat nagyszerűségéről elmélkedünk egy sort. A Dark viszont abból a szempontból tudott a 2017 és 2020 között megjelent három évadában tökéletes lenni, mert a készítők az első perctől fogva tudták, hogy hová fog kifutni az egész, és a szereplők hogy jutnak el a végkifejletig (vagy épp időutazós mivolta miatt a kezdetig). Mindenkinek megvolt a helye a sakktáblán,

a végén pedig mindenki ott volt, ahol lennie kellett, nem voltak logikai bakik, nem voltak üresjáratok, nem voltak a levegőben elengedett mellékszálak.

És ez mind a rendkívül igényesen kidolgozott forgatókönyvnek és az ezt író Janje Friese-nek volt köszönhető.

Fotó: Netflix

Ezzel szemben a Stranger Things készítői a szórakoztatás oltárán áldozták fel a forgatókönyvet, hiszen a filmnek is beillő, maratoni hosszúságú záróepizód

helyenként improvizáltnak és összecsapottnak és a fanservise erőltetett kimaxolásának tűnt.

Elég csaj Joyce-t nézni az utolsó epizódban, aki egy fejszével a hátán csak ott volt a háttérben a játékidő nagyrészében, hogy aztán ő vigye be a végső csapást Vecnának, vagy hogy a Mindflayer eddigi legnagyobb, mégis legkönnyebben legyőzhető szörnyét Steve és Dustin azért kellett alulról szurkálják, hogy nekik is legyen valami szerepük az elpusztításában. De az összképen Tizi heroikus berobbanása, és a főellenség játszi könnyedségű legyőzése sem segített, ahogy a semmibe kifutó katonai szál sem, ami gyakorlatilag egysíkú mellékgonosszá tette a Linda Hamilton által megformált Dr. Kay-t, arról nem is beszélve, hogy végül semmilyen következménnyel nem járt a fél katonai bázis kinyírása Hooper számára.

Fotó: Netflix

Biztos vagyok benne, hogy a Duffer-testvérek apait anyait beleadtak alkotótársaikkal együtt a lezárásba, de az a helyzet, hogy a produkció és az azt övező elvárások túlnőttek rajtuk, és

ezt nem lehetett úgy lezárni, hogy az mindenkinek elnyerje a tetszését.

A Stranger Things is a Trónok harca nyolcadik évadának csapdájába esett, amiben szintén grandiózus jelenetekkel, és kevésbé jól megírt történetszálakkal zárták le a többség csalódására a történetfolyamot. A Duffer-testvérek sorozatával is ez történt, ahol egyik akadályból a másikba bukdácsoldó szereplőket követhettünk nyomon, de

közben teljesen kihalt belőle az a varázs, ami az első évadot rendkívül közönségkedveccé tette, még úgy is, hogy az ötödik évadra új gyerekszereplőket vontak be a történetbe az időközben tinédzserkorba lépő Dustinékat „ellensúlyozva”.

Fotó: Netflix

A Stranger Things-finálé csak azért nem nevezhető totális mellényúlásnak, mert érzelmileg nagyon jól működött. Utólag vált egyértelművé, hogy miért is kellett a két óra játékidő (hiszen Vecnát és a Mindflayert egy óra alatt „lazán lerendezték”), az érzelmes lezárás pedig kellett a sorozatnak, ami

egy olyan kaliberű befejezés, mint amilyen annakidején a Harry Potter utolsó része volt popkulturális impakt és az érzelmi befolyás szintjén.

A Stranger Things fináléja szorongó millenialként azt az érzést erősítette meg bennem – miközben az évek alatt az én szívemhez is nőtt szereplők hattyúdalát néztem –, hogy

egyszer minden a végéhez érkezik, és már semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt.

Nosztalgiával gondolunk a gyerekkorunkra, amit már nem kapunk vissza, és nem élhetünk már meg hasonló örömöket, mint azokban az években, most pedig nosztalgiával kell gondolnunk arra, hogy milyen jó volt anno a Stranger Thingst nézni 2016-ban, amikor

még nem háború, rossz irányba tartó társadalom, vagy éppen az egyre rosszabbnak és kilátástalanabbnak ígérkező jövő miatt aggódtunk.

Fotó: Netflix

Dustin, Will, Mike, Eleven, Lucas és Max felnőttek, velük együtt pedig mi is itt vagyunk egy olyan életben, ahol már egyre nagyobb a felelősségünk és rajtunk áll, hogy miként lendülünk át a mindennapok kihívásain. És bár készülnek az újabb Stranger Things-produkciók, tudjuk, hogy azok már az eredeti nyomába sem fognak érni, hiszen már nem ugyanazon a szemüvegen keresztül fogjuk nézni, mint anno az első évadot. Ahogy azt is jól tudjuk, hogy a

most készülő Harry Potter-sorozat sem fog már elvarázsolni bennünket, mint ahogy gyerekkorunkban a könyv és tinédzserkorunkban a belőlük készült filmek tették.

Fotó: Netflix