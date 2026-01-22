Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A terv változatlan: áprilisban liberalizálják a földgázárakat

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A földgázárak liberalizálása a korábbi ütemtervnek megfelelően áprilisban várható, ezen a téren nem történt változás – jelentette ki a kormányszóvivő.

Székelyhon

2026. január 22., 15:132026. január 22., 15:13

2026. január 22., 15:142026. január 22., 15:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kabinet csütörtöki ülését követő sajtótájékoztatón Ioana Dogioiut megkérdezték, hogy a tervezettnek megfelelően kerül-e sor a földgáz árának liberalizálására.

Hirdetés

A szóvivő azt felelte, hogy a korábbi ütemtervnek megfelelően

idén áprilisban kell végrehajtani a liberalizálást,

és tudomása szerint eddig ebben a tervben nem történt semmiféle változás, amint azt Bogdan Ivan energiaügyi miniszter is megerősítette. Amennyiben áprilisig változás áll be, közölni fogják – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Bemutatták az FK Csíkszereda svéd szerzeményét
Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Elegancia a jégen: Bukarestben álltak dobogóra a székely műkorcsolyázók
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Székelyhon

Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Székelyhon

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Bemutatták az FK Csíkszereda svéd szerzeményét
Székely Sport

Bemutatták az FK Csíkszereda svéd szerzeményét
Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Krónika

Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Elegancia a jégen: Bukarestben álltak dobogóra a székely műkorcsolyázók
Székely Sport

Elegancia a jégen: Bukarestben álltak dobogóra a székely műkorcsolyázók
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Ciolacu: számviteli trükkökkel kozmetikázza a költségvetési hiánycsökkenést a Bolojan-kormány

Marcel Ciolacu volt miniszterelnök szerint nem igaz, hogy a Bolojan-kormány reformjainak köszönhetően csökkent a költségvetési hiány.

Ciolacu: számviteli trükkökkel kozmetikázza a költségvetési hiánycsökkenést a Bolojan-kormány
Ciolacu: számviteli trükkökkel kozmetikázza a költségvetési hiánycsökkenést a Bolojan-kormány
2026. január 22., csütörtök

Ciolacu: számviteli trükkökkel kozmetikázza a költségvetési hiánycsökkenést a Bolojan-kormány
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány

Első olvasatban tárgyalta a kormány csütörtöki ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
2026. január 22., csütörtök

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
2026. január 22., csütörtök

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia

A Biológiai Tudományok Osztályához kapcsolódó új köztestületi tagjává avatta a Magyar Tudományos Akadémia a kézdivásárhelyi dr. Tóth Piroskát, a vizes élőhelyek specialistáját.

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
2026. január 22., csütörtök

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
2026. január 22., csütörtök

RetuRO: meghaladta az 5 milliárdot a visszaváltott italcsomagolások száma 2025-ben

Tavaly több mint 5,2 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és megközelítőleg 387 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.

RetuRO: meghaladta az 5 milliárdot a visszaváltott italcsomagolások száma 2025-ben
RetuRO: meghaladta az 5 milliárdot a visszaváltott italcsomagolások száma 2025-ben
2026. január 22., csütörtök

RetuRO: meghaladta az 5 milliárdot a visszaváltott italcsomagolások száma 2025-ben
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását

A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását
Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását
2026. január 22., csütörtök

Megrázó részletek a csenei gyilkosságról: előre kitervelhették a 15 éves fiú meggyilkolását
2026. január 22., csütörtök

Bolojan szerint nem lesz szükség további adóemelésekre

A kormány dolgozik a 2026-os állami költségvetésen, amely reális alapokra fog támaszkodni – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Bolojan szerint nem lesz szükség további adóemelésekre
Bolojan szerint nem lesz szükség további adóemelésekre
2026. január 22., csütörtök

Bolojan szerint nem lesz szükség további adóemelésekre
2026. január 22., csütörtök

Beszorult a hideg: Csíkban és Gyergyóban volt a leghidegebb az országban

Országszerte jóval enyhébb volt a csütörtökre virradó éjszaka az előzőekhez képest, a Csíki- és a Gyergyói-medencében azonban továbbra is a fagy az úr: csak itt mértek mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet az országban.

Beszorult a hideg: Csíkban és Gyergyóban volt a leghidegebb az országban
Beszorult a hideg: Csíkban és Gyergyóban volt a leghidegebb az országban
2026. január 22., csütörtök

Beszorult a hideg: Csíkban és Gyergyóban volt a leghidegebb az országban
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!

Itt a vizsgaidőszak. Kávé, jegyzetek, éjszakázás – ismerős? Most megéri megállni egy pillanatra, mert a Székelyhon játékra hív, ahol nemcsak a tanulási szokásaidat oszthatod meg, hanem értékes nyereményeket is bezsebelhetsz.

Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!
Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!
2026. január 22., csütörtök

Vizsgaidőszak – Mutasd meg, vagy írd le a bevált tanulási módszered, és nyerj!
2026. január 22., csütörtök

Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása

Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.

Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása
Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása
2026. január 22., csütörtök

Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása
2026. január 21., szerda

Itt dől el, hogy mennyi jön vissza Bukarestből

Megtartotta szerdán első ülését a Victoria-palotában a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztási rendszerének kidolgozásával megbízott munkacsoport.

Itt dől el, hogy mennyi jön vissza Bukarestből
Itt dől el, hogy mennyi jön vissza Bukarestből
2026. január 21., szerda

Itt dől el, hogy mennyi jön vissza Bukarestből
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!