A terv változatlan: áprilisban liberalizálják a földgázárakat

A földgázárak liberalizálása a korábbi ütemtervnek megfelelően áprilisban várható, ezen a téren nem történt változás – jelentette ki a kormányszóvivő.

Székelyhon 2026. január 22., 15:132026. január 22., 15:13 2026. január 22., 15:142026. január 22., 15:14

A kabinet csütörtöki ülését követő sajtótájékoztatón Ioana Dogioiut megkérdezték, hogy a tervezettnek megfelelően kerül-e sor a földgáz árának liberalizálására. Hirdetés A szóvivő azt felelte, hogy a korábbi ütemtervnek megfelelően

idén áprilisban kell végrehajtani a liberalizálást,