A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).
A szakszervezeti szövetség szerint az elfogadás előtt álló jogszabály lehetővé teszi, hogy a válság költségeit a vállalatokra és a munkavállalókra hárítsa a kormány, miközben az állam magasabb adóbevételekhez jut.
A BNS szerint a kormány által javasolt intézkedések – különösen a kereskedelmi árrés korlátozása – „piacellenesek”, és azt az üzenetet közvetítik, hogy
Első lépésként a kormánynak a 2025. december 31-i szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját, amelynek a jelenlegi szintje meghaladja az uniós minimumot, és
– olvasható az Agerpres által szemlézett közleményben.
Alternatív megoldásként a BNS az áfa ideiglenes csökkentését is javasolja 21 százalékról 11 százalékra, hasonlóan a Spanyolországban alkalmazott intézkedésekhez.
„Nem a válság kihasználására, hanem a gazdaság tehermentesítésére van szükség” – hangsúlyozta közleményében a BNS.
