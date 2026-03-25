Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Alexandru Nazare pénzügyminiszter Facebook-bejegyzése szerint az ANAF az elmúlt időszakban egyszerre lépett fel határozottan az adóelkerülés ellen és javította az adózókhoz fűződő viszonyát. Mint írta:

az ellenőrzések egyre inkább célzottan, kockázatelemzések alapján történnek, elsősorban a magas kockázatú ágazatokban.

Nazare több konkrét ügyet is említett:

18 millió lejes kárt tártak fel jogtalan áfa-visszaigénylések nyomán,

egy illegális ásványi nyersanyag-kitermeléssel kapcsolatos ügyben pedig további 12,4 millió lejes kárt állapítottak meg.

A miniszter szerint az ellenőrzések kiterjedtek olyan területekre is, amelyeket korábban kevésbé vizsgáltak, például a zálogházakra és az őrző-védő cégekre.

Az intézkedések nyomán nagy értékű javakat foglaltak le, köztük mintegy 6 kilogramm aranyat és gyémántokat, valamint több mint 32 kilogramm arany- és ezüstékszert.

Nazare szerint az intézkedéseknek köszönhetően az áfabevételek meghaladták a 10,2 milliárd lejt az idei év első két hónapjában, ami

12,9 százalékos növekedést jelent a múlt év azonos időszakához képest,

az üzleti szférának visszatérített áfa összege pedig 24,5 százalékkal nőtt.

Hangsúlyozta azt is, hogy megszüntették az áfa-visszatérítések halogatását.

A miniszter kitért arra is, hogy halad az adóhatóság digitalizációja: elindították az eLicitațiiANAF platformot az elkobzott javak online értékesítésére, valamint