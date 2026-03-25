Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett

Kelemen Hunor szerint nincs alternatívája a PSD, PNL, USR, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek alkotta jelenlegi kormánykoalíciónak.

Székelyhon 2026. március 25., 19:172026. március 25., 19:17

Az RMDSZ elnöke a Maros megyei Marosvécsen beszélt erről szerdán. Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette:

katasztrofálisnak tartja azt a forgatókönyvet, amely szerint a PNL és az USR kisebbségi kormányt alakít az ellenzéki AUR parlamenti támogatásával.

„Szerintem nincs alternatíva a jelenlegi koalícióra. Vagy ha alternatívát keresel, annak többségi kormánynak kell lennie.

Egy kétpárti kormány alakítása, amelyet hol ez, hol az támogat kénye-kedve szerint, nagy tévedés lenne

– idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres. Kelemen Hunor hozzátette, bízik benne, hogy a koalíción belüli feszültségeket és nézeteltéréseket húsvét után sikerül bölcsen elsimítani, mert

az ország érdeke azt kívánja, hogy a koalíció ebben a felállásban folytassa a munkát.