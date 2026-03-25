Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett

• Fotó: Pinti Attila

Kelemen Hunor szerint nincs alternatívája a PSD, PNL, USR, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek alkotta jelenlegi kormánykoalíciónak.

Székelyhon

2026. március 25., 19:172026. március 25., 19:17

Az RMDSZ elnöke a Maros megyei Marosvécsen beszélt erről szerdán. Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette:

katasztrofálisnak tartja azt a forgatókönyvet, amely szerint a PNL és az USR kisebbségi kormányt alakít az ellenzéki AUR parlamenti támogatásával.

„Szerintem nincs alternatíva a jelenlegi koalícióra. Vagy ha alternatívát keresel, annak többségi kormánynak kell lennie.

Egy kétpárti kormány alakítása, amelyet hol ez, hol az támogat kénye-kedve szerint, nagy tévedés lenne

– idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres.

Kelemen Hunor hozzátette, bízik benne, hogy a koalíción belüli feszültségeket és nézeteltéréseket húsvét után sikerül bölcsen elsimítani, mert

az ország érdeke azt kívánja, hogy a koalíció ebben a felállásban folytassa a munkát.

„Igaza volt az államfőnek, amikor azt mondta, hogy ezek a pártok közös kormányzásra vannak ítélve”– hangsúlyozta a szövetségi elnök.

1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint

Sorin Grindeanu, a képviselőház elnöke szerdán kijelentette, hogy a kormánynak mielőbb mérsékelnie kell az üzemanyagár-emelkedés hatásait.

Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy jövő héten közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezését szabályozó miniszteri rendelet módosítását.

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható

Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

