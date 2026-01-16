A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.

A brit hírügynökség által idézett rendőrségi és ügyészségi források szerint hat külföldi (spanyol, kolumbiai, kubai, orosz és belarusz) állampolgárt állítottak bíróság elé az incidens ügyében.

A vádlottak hasonló akciókat terveztek Lengyelországban, Romániában és Csehországban is.

A litván rendőrség szerint az akciókat Oroszországból irányították, a megbízók a GRU-hoz köthetők. A célpontok között

Romániában olajinfrastruktúra,

Lengyelországban építőanyag-raktárak,

Csehországban pedig autóbuszok, egy postahivatal és egy mozi szerepelt.

A hat vádlott egyenként 5–10 ezer euró közötti összeget kapott az akciókért, az ügyészség szerint elsősorban anyagi motiváció vezérelte őket. Akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Orosz részről egyelőre nem érkezett reakció, de Moszkva korábban elutasította a régióban elkövetett szabotázsakciók vádját.