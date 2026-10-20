A NATO megerősíti jelenlétét a Fekete-tengeren a kereskedelmi hajók elleni dróntámadások után

A NATO további haditechnikai eszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután az utóbbi időben több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért – jelentette be kedden a szövetség szóvivője.

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Az AFP és a Reuters által idézett X-bejegyzésében Allison Hart emlékeztetett, hogy a NATO már megerősítette keleti szárnyának védelmét, többek között drónelhárító képességekkel.

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A térségbe érkező további haditechnikai eszközök elsősorban a megfigyelést, a felderítést és a vizsgálati tevékenységeket segítik majd.