A NATO megerősíti jelenlétét a Fekete-tengeren a kereskedelmi hajók elleni dróntámadások után

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Fotó: Román haditengerészet
A NATO további haditechnikai eszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután az utóbbi időben több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért – jelentette be kedden a szövetség szóvivője.
2026. október 20., 19:472026. október 20., 19:47
2026. október 20., 20:552026. október 20., 20:55
Az AFP és a Reuters által idézett X-bejegyzésében Allison Hart emlékeztetett, hogy a NATO már megerősítette keleti szárnyának védelmét, többek között drónelhárító képességekkel.
A térségbe érkező további haditechnikai eszközök elsősorban a megfigyelést, a felderítést és a vizsgálati tevékenységeket segítik majd.
– fogalmazott a szóvivő az Agerpres beszámolója szerint.
Hart közlése szerint a NATO-tagállamok nagykövetei az Észak-atlanti Tanács keddi ülésén a fekete-tengeri térség biztonsági helyzetét is megvitatták.
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