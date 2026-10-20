Jó hír a kisgyermekes szülőknek: januártól megszűnhet a járulékfizetés

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A politikus emlékeztetett, hogy az intézkedés szerepel a kormányprogramban, a végrehajtásához pedig a munkaügyi és a pénzügyminisztériumnak meg kell találnia azokat a megtakarítási lehetőségeket, amelyek fedezik a több mint 500 millió lejes bevételkiesést – írja az Agerpres .

Hangsúlyozta, hogy ehhez az állami kiadások csökkentésére és a rendelkezésre álló források körültekintőbb felhasználására van szükség, nem a lakosságot sújtó megszorításokra vagy újabb adók bevezetésére.

A miniszterjelölt elmondta azt is, hogy a nyugdíjakat terhelő egészségbiztosítási járulékot a törvényben rögzített határidőig kell fizetni. Arról egyelőre nem tárgyaltak, mi történik ennek lejárta után – tette hozzá.