Javulhat a román gazdaság teljesítménye, de nem olyan ütemben, mint korábban remélték

A Román Nemzeti Bank (BNR) arra számít, hogy 2026 második felében élénkül a román gazdaság, de a korábban vártnál szerényebb ütemben – derül ki a jegybank október 8-i monetáris politikai ülésének kedden közzétett jegyzőkönyvéből.

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A BNR szerint a harmadik negyedévben a mezőgazdaság érdemben hozzájárulhat a gazdaság teljesítményének javulásához, ugyanakkor a beruházások mérséklődése miatt a növekedés gyengébb lehet az egy évvel korábbinál.

A román gazdaság a második negyedévben stagnált, miután az év első három hónapjában 0,1 százalékkal zsugorodott. Éves összevetésben