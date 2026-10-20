Javulhat a román gazdaság teljesítménye, de nem olyan ütemben, mint korábban remélték

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Fotó: Olti Angyalka
A Román Nemzeti Bank (BNR) arra számít, hogy 2026 második felében élénkül a román gazdaság, de a korábban vártnál szerényebb ütemben – derül ki a jegybank október 8-i monetáris politikai ülésének kedden közzétett jegyzőkönyvéből.
A BNR szerint a harmadik negyedévben a mezőgazdaság érdemben hozzájárulhat a gazdaság teljesítményének javulásához, ugyanakkor a beruházások mérséklődése miatt a növekedés gyengébb lehet az egy évvel korábbinál.
A román gazdaság a második negyedévben stagnált, miután az év első három hónapjában 0,1 százalékkal zsugorodott. Éves összevetésben
az első negyedévi 1,2 százalék után. A beruházások mérsékelték a gazdaság visszaesését, miközben a háztartások fogyasztása tovább csökkent – idézi a jegyzőkönyvet az Agerpres.
A jegybank szerint a gazdasági kilátásokat továbbra is jelentős bizonytalanság övezi a közel-keleti konfliktus, az energiaválság és a költségvetési hiány csökkentéséhez szükséges intézkedések miatt.
A BNR hangsúlyozta, hogy
és támogathatja a növekedést.
A jegybank igazgatótanácsa október 8-án változatlanul, évi 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot.
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