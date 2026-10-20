Megvan a nyolcadikosok képességfelmérőjének ütemterve

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik
Az oktatási minisztérium kedden közzétette a 2026–2027-es tanév képességfelmérő vizsgájának és próbavizsgájának ütemtervét.
E szerint a nyolcadik osztályosok 2027. június 22-én vizsgáznak román nyelv és irodalomból, június 24-én matematikából.
A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június 25-én vizsgáznak anyanyelvből.
Az eredményeket június 30-án délig teszik közzé, aznap, illetve július 1-jén és 2-án meg lehet tekinteni a dolgozatokat és óvásokat lehet benyújtani.
A képességfelmérő próbavizsgáit 2027. március 16–18. között tartják. Március 16-án román nyelv és irodalomból, 17-én matematikából mérik fel a nyolcadikosok tudását. A valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanuló diákok március 18-án próbavizsgáznak anyanyelvükből.
Az eredményeket március 30-án közlik – ismerteti az Agerpres.
Két személy meghalt, három súlyosan megsérült kedden egy Ilfov megyei közúti balesetben, amelyben egy személyszállító kisbusz és egy billenőplatós teherautó ütközött össze.
Több funkciót érintő szolgáltatáskiesésről számolt be kedden a Revolut. A probléma Romániában is sok felhasználót érinthet.
Kedden délután két órától kezdődő együttes ülésén szavaz a képviselőház és a szenátus a Luca Niculescu-kormány beiktatásáról, miután hétfőn, illetve kedden délelőtt folytatva meghallgatták a parlamenti szakbizottságok a miniszterjelölteket.
Csak a véletlen műve, hogy Kovászna megyében még nem ütötte fel a fejét a veszettség – mondta érdeklődésünkre Szász István Endre állatorvos, akit arról faggattunk, nálunk megfelelően védik-e a gazdák állataikat.
A legnagyobb amerikai nyomtatottáramkör-gyártó, a TTM Technologies megvásárolja a lézerberendezéseket gyártó romániai Ophir Optics Kft-t.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram nem tartalmazza az áfa (TVA) csökkentését, noha 2025-ben az általános áfakulcs emelése bírálatokat váltott ki.
Helikopterekkel segítik a közlekedési rendőrök munkáját kedden Hargita megyében: a levegőből is figyelik a közutakat, hogy kiszűrjék a biztonságos közlekedést veszélyeztető szabálytalanságokat.
Megerősítette a bosznia-hercegovinai állami bíróság a medjugorjei Mária-szobrok meggyalázásával és a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának felgyújtásával vádolt lengyel állampolgár elleni vádiratot. Akár húsz év börtönt is kaphat.
Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy csaknem 16 hónappal ezelőtt egy súlyos pénzügyi és bizalmi válságba került ország vezetését vette át, utódjának azonban már egy olyan országot ad át, amely elindult a kilábalás útján.
szóljon hozzá!