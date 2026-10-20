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Megvan a nyolcadikosok képességfelmérőjének ütemterve

Képünk illusztráció • Fotó: Freepik

Képünk illusztráció

Fotó: Freepik

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Az oktatási minisztérium kedden közzétette a 2026–2027-es tanév képességfelmérő vizsgájának és próbavizsgájának ütemtervét.

Székelyhon

2026. október 20., 13:032026. október 20., 13:03

E szerint a nyolcadik osztályosok 2027. június 22-én vizsgáznak román nyelv és irodalomból, június 24-én matematikából.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június 25-én vizsgáznak anyanyelvből.

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Az eredményeket június 30-án délig teszik közzé, aznap, illetve július 1-jén és 2-án meg lehet tekinteni a dolgozatokat és óvásokat lehet benyújtani.

A végleges eredményeket július 7-én közlik.

A képességfelmérő próbavizsgáit 2027. március 16–18. között tartják. Március 16-án román nyelv és irodalomból, 17-én matematikából mérik fel a nyolcadikosok tudását. A valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanuló diákok március 18-án próbavizsgáznak anyanyelvükből.

Az eredményeket március 30-án közlik – ismerteti az Agerpres.

Belföld Oktatás Tanügy
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