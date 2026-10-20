Kettős tragédiába torkollt a követési távolság be nem tartása

Két személy meghalt, három súlyosan megsérült kedden egy Ilfov megyei közúti balesetben, amelyben egy személyszállító kisbusz és egy billenőplatós teherautó ütközött össze.

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A rendőrség közleménye szerint a baleset a 7-es országúton történt Bufteanál, és az első vizsgálatok szerint mindkét jármű ugyanabba az irányba tartott,

a hátul haladó kisbusz sofőrje pedig nem tartotta be a követési távolságot és nekiment a teherautónak.

Az Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint a kisbuszban tizenhat személy tartózkodott a baleset pillanatában, ketten közülük helyben meghaltak – írja az Agerpres hírügynökség.

A helyszínre tucatnál több mentő és tűzoltókocsit vezényeltek ki a balesetben érintett személyek egészségi állapotának felmérésére és ellátására. Három személy súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek és okának a felderítésére. A helyszínelés idejére a forgalmat mindkét menetirányban lezárták.