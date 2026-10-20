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Jóval könnyebb volt az igazgatói versenyvizsga második fordulója – szinte mindenki továbbjutott

• Fotó: Pál Árpád

Fotó: Pál Árpád

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Az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsga második szakaszát a jelöltek csaknem mindegyike sikeresen teljesítette, az országos átlag pedig kifejezetten jónak bizonyult, sok tízessel. Még hátravan a vezetési terv bemutatása és megvédése.

Hajnal Csilla

2026. október 20., 20:402026. október 20., 20:40

Az iskolaigazgatói versenyvizsga első, kompetenciafelmérő próbáján az elmúlt héten 4615 jelölt ment át, ami a jelenlévők 69 százalékát jelentette, az osztályzatok átlaga pedig 6,45 volt országos szinten.

Az országos listát három erdélyi megye vezette, közülük is Kovászna megyével az élen,

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itt volt a legnagyobb az átmenési arány: a jelentkezők 82,1 százaléka írt hatosnál nagyobb jegyet, aztán következett Szilágy és Kolozs megye. Hargita megyében a jelentkezők 67,2 százaléka, Maros megyében pedig a 64,8 százaléka ment át az első vizsgán.

Oktatásmenedzsmentből és iskolai jogszabályokból bizonyítottak

A múlt héten sikeresen vizsgázó jelöltek kedden ismét bizonyíthattak: ezúttal is írásbeli próbán oldottak meg húsz feleletválasztós kérdést az oktatásmenedzsment és az iskolai jogszabályok témakörében. A jelölteknek most is hatvan percük volt rá, amely a múlt héten kevésnek bizonyult a legtöbb versenyző számára.

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Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt

Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázók kompetenciafelmérője egy húsztételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egyórás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz.

Az átmenéshez legalább hetes osztályzatot kellett elérniük ezúttal, vagyis a húsz kérdésből tizennégyre kellett helyesen válaszolni. A vizsga most is

kizárásos jellegű volt, aki nem érte el a hetest, kiesett.

A megszerzett jegy ezúttal beleszámít a végső átlagba is. A verseny módszertana szerint az eredmények közlésétől számított 24 órán belül a jegyek megfellebbezhetők.

Ezúttal elegendő volt az egy óra

A Marosvásárhelyi Református Kollégium aligazgatói állására jelentkező Zalányi Erzsébet – aki jelenleg is ezt a posztot tölti be az intézményben – a Székelyhonnak arról számolt be, hogy a mai vizsgán minden rendben volt: hozzáférhető kérdések voltak, megfelelő nehézségi fokkal, jutott idő az alapos elolvasásra is, csak négy oldalnyi olvasnivaló volt, ezért hamarabb is végeztek, mint a kiszabott idő.

A vizsgaeredmények már megtalálhatók a tanfelügyelőségek honlapján, és az eredmények is arról árulkodnak, hogy

legtöbben sikerrel vették az akadályt, sok tízes osztályzat is van köztük.

Országos szinten az írásbeli próbán végül 4600-an jelentek meg, közülük 4519 jelölt ért el legalább hetes osztályzatot, így sikeresen teljesítette a vizsgát, ami 98,24 százalékos átmenési aránynak felel meg.

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Harminckét jelölt jutott tovább az igazgatói versenyvizsgán, Kovászna megye vezeti a listát
Harminckét jelölt jutott tovább az igazgatói versenyvizsgán, Kovászna megye vezeti a listát

Kovászna megye vezeti az igazgatói versenyvizsga első fordulója utáni országos rangsort: a 40 jelentkezőből 32-en továbbjutottak a kompetenciavizsgán. Egy jelölt nem jelent meg, heten pedig nem érték el a továbbjutáshoz szükséges 6-os osztályzatot.

Az igazgatói és aligazgatói állások betöltésére kiírt verseny folytatódik,

ezután következik a vezetési terv bemutatása és megvédése, valamint az interjú is.

Az interjúk beosztását november 10–11-én végzik, maguk az interjúpróbák pedig november 12. és 27. között zajlanak. A verseny végleges eredményeit december 9-én teszik közzé. December 10-én el kell dönteniük azoknak a jelölteknek, akik több iskolavezetői állást is bejelöltek, hogy végül melyik iskolában vállalják el az igazgatói vagy aligazgatói posztot a következő négy évre.

Székelyföldön kevesen vállalták az iskolavezetői versenyvizsgát

Hargita megyében a legkisebb a részvételi arány a meghirdetett állásokhoz képest, a meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67 jelentkezés érkezett. Kovászna megyében is kevés pályázó van, itt 42 százalékos a jelentkezés, azaz a 109 állásra negyven pályázó adta le dossziéját. Maros megyében 243 helyre 199-en jelentkeztek. Az első két vizsga után pedig még ennél is kevesebben maradtak, hiszen nem mindenki érte el az átmenőjegyet. Azon intézmények élére, amelyek vezetői állására senki nem pályázott, vagy nem jutottak tovább a jelöltek, a tanfelügyelőség nevezi ki egy évre az iskolavezetőket.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
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