Fotó: Pál Árpád
Az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsga második szakaszát a jelöltek csaknem mindegyike sikeresen teljesítette, az országos átlag pedig kifejezetten jónak bizonyult, sok tízessel. Még hátravan a vezetési terv bemutatása és megvédése.
Az iskolaigazgatói versenyvizsga első, kompetenciafelmérő próbáján az elmúlt héten 4615 jelölt ment át, ami a jelenlévők 69 százalékát jelentette, az osztályzatok átlaga pedig 6,45 volt országos szinten.
itt volt a legnagyobb az átmenési arány: a jelentkezők 82,1 százaléka írt hatosnál nagyobb jegyet, aztán következett Szilágy és Kolozs megye. Hargita megyében a jelentkezők 67,2 százaléka, Maros megyében pedig a 64,8 százaléka ment át az első vizsgán.
A múlt héten sikeresen vizsgázó jelöltek kedden ismét bizonyíthattak: ezúttal is írásbeli próbán oldottak meg húsz feleletválasztós kérdést az oktatásmenedzsment és az iskolai jogszabályok témakörében. A jelölteknek most is hatvan percük volt rá, amely a múlt héten kevésnek bizonyult a legtöbb versenyző számára.
Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázók kompetenciafelmérője egy húsztételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egyórás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz.
Az átmenéshez legalább hetes osztályzatot kellett elérniük ezúttal, vagyis a húsz kérdésből tizennégyre kellett helyesen válaszolni. A vizsga most is
A megszerzett jegy ezúttal beleszámít a végső átlagba is. A verseny módszertana szerint az eredmények közlésétől számított 24 órán belül a jegyek megfellebbezhetők.
A Marosvásárhelyi Református Kollégium aligazgatói állására jelentkező Zalányi Erzsébet – aki jelenleg is ezt a posztot tölti be az intézményben – a Székelyhonnak arról számolt be, hogy a mai vizsgán minden rendben volt: hozzáférhető kérdések voltak, megfelelő nehézségi fokkal, jutott idő az alapos elolvasásra is, csak négy oldalnyi olvasnivaló volt, ezért hamarabb is végeztek, mint a kiszabott idő.
A vizsgaeredmények már megtalálhatók a tanfelügyelőségek honlapján, és az eredmények is arról árulkodnak, hogy
Országos szinten az írásbeli próbán végül 4600-an jelentek meg, közülük 4519 jelölt ért el legalább hetes osztályzatot, így sikeresen teljesítette a vizsgát, ami 98,24 százalékos átmenési aránynak felel meg.
Kovászna megye vezeti az igazgatói versenyvizsga első fordulója utáni országos rangsort: a 40 jelentkezőből 32-en továbbjutottak a kompetenciavizsgán. Egy jelölt nem jelent meg, heten pedig nem érték el a továbbjutáshoz szükséges 6-os osztályzatot.
Az igazgatói és aligazgatói állások betöltésére kiírt verseny folytatódik,
Az interjúk beosztását november 10–11-én végzik, maguk az interjúpróbák pedig november 12. és 27. között zajlanak. A verseny végleges eredményeit december 9-én teszik közzé. December 10-én el kell dönteniük azoknak a jelölteknek, akik több iskolavezetői állást is bejelöltek, hogy végül melyik iskolában vállalják el az igazgatói vagy aligazgatói posztot a következő négy évre.
Székelyföldön kevesen vállalták az iskolavezetői versenyvizsgát
Hargita megyében a legkisebb a részvételi arány a meghirdetett állásokhoz képest, a meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67 jelentkezés érkezett. Kovászna megyében is kevés pályázó van, itt 42 százalékos a jelentkezés, azaz a 109 állásra negyven pályázó adta le dossziéját. Maros megyében 243 helyre 199-en jelentkeztek. Az első két vizsga után pedig még ennél is kevesebben maradtak, hiszen nem mindenki érte el az átmenőjegyet. Azon intézmények élére, amelyek vezetői állására senki nem pályázott, vagy nem jutottak tovább a jelöltek, a tanfelügyelőség nevezi ki egy évre az iskolavezetőket.
Három település lakóinak küldtek a hatóságok Ro-Alert üzenetet a keddi nap folyamán.
Tovább tiltakoznak a Hargita megyei hulladékszállítási díjak ellen: kedd délig több mint kétezren írták alá a petíciót, amely nagyobb átláthatóságot sürget. A kezdeményező szerint nagy a különbség az egyszemélyes háztartások és a családok terhei között.
A NATO további haditechnikai eszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután az utóbbi időben több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért – jelentette be kedden a szövetség szóvivője.
A Román Nemzeti Bank (BNR) arra számít, hogy 2026 második felében élénkül a román gazdaság, de a korábban vártnál szerényebb ütemben – derül ki a jegybank október 8-i monetáris politikai ülésének kedden közzétett jegyzőkönyvéből.
Várhatóan október 24-én kapja meg Románia az Európai Unió vakcinakészleteiből biztosított 1,1 millió adag oltóanyagot, amelyből 800 ezer a juh- és kecskehimlő, 300 ezer pedig a kiskérődzők pestise elleni védekezést szolgálja.
Előre kitervelte a hétfői iskolai késelést a 13 éves besztercei diák, aki feltehetően rasszista indítékból támadt rá egyik iskolatársára, és a történtek után sem mutatott megbánást – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei főügyész.
Jövő év elején eltörlik a gyermekgondozási díjat terhelő egészségbiztosítási járulékot (CASS) – jelentette ki keddi parlamenti szakbizottsági meghallgatásán a munkaügyi miniszteri tisztségre jelölt Florin Manole.
Az oktatási minisztérium kedden közzétette a 2026–2027-es tanév képességfelmérő vizsgájának és próbavizsgájának ütemtervét.
Két személy meghalt, három súlyosan megsérült kedden egy Ilfov megyei közúti balesetben, amelyben egy személyszállító kisbusz és egy billenőplatós teherautó ütközött össze.
Több funkciót érintő szolgáltatáskiesésről számolt be kedden a Revolut. A probléma Romániában is sok felhasználót érinthet.
szóljon hozzá!