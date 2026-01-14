A mindennapok legjobb dolga drágult meg leginkább a villanyáram után

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.

Az INS adatai szerint tavaly decemberben az élelmiszerek közül a kávé és a kakaó 24,67 százalékkal, a friss gyümölcs 15,19 százalékkal drágult 2024 decemberéhez képest, miközben a burgonya, illetve a bab és egyéb hüvelyesek ára 11, illetve 4,14 százalékkal csökkent.

Havi összevetésben decemberben a legnagyobb mértékben a kávé (3,16 százalék) és a friss gyümölcs (1,72) drágult. A déli gyümölcsök ára 4,67 százalékkal, a babé és egyéb hüvelyeseké 1,26 százalékkal mérséklődött.

A nem élelmiszertermékek közül a villamos energia mellett, amely 60,91 százalékkal drágult, a legnagyobb mértékben a hőenergia (18,8), illetve a könyvek, újságok és folyóiratok (10,16 százalék) ára emelkedett 2025 decemberében 2024 decemberéhez viszonyítva.