A mindennapok legjobb dolga drágult meg leginkább a villanyáram után

Kevesebb marad a pénztárcánkban. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Az INS adatai szerint tavaly decemberben az élelmiszerek közül a kávé és a kakaó 24,67 százalékkal, a friss gyümölcs 15,19 százalékkal drágult 2024 decemberéhez képest, miközben a burgonya, illetve a bab és egyéb hüvelyesek ára 11, illetve 4,14 százalékkal csökkent.
Havi összevetésben decemberben a legnagyobb mértékben a kávé (3,16 százalék) és a friss gyümölcs (1,72) drágult. A déli gyümölcsök ára 4,67 százalékkal, a babé és egyéb hüvelyeseké 1,26 százalékkal mérséklődött.
A nem élelmiszertermékek közül a villamos energia mellett, amely 60,91 százalékkal drágult, a legnagyobb mértékben a hőenergia (18,8), illetve a könyvek, újságok és folyóiratok (10,16 százalék) ára emelkedett 2025 decemberében 2024 decemberéhez viszonyítva.
Havi összevetésben a földgáz (2,09 százalék) és a hűtőszekrények, fagyasztók (1,22) áremelkedése volt a legnagyobb, míg az üzemanyag, a villamos energia ára 1,29, illetve 0,01 százalékkal csökkent.
A szolgáltatások közül éves összevetésben a legnagyobb mértékben a vasúti szállítás (24,40 százalék), illetve a légi szállítás (18,37 százalék) és a higiéniai és kozmetikai szolgáltatások (17,65 százalék) díja nőtt decemberben.
Havi összevetésben tavaly decemberben a légi közlekedés díja 17,99 százalékkal, a vasúti szállításé 9,79 százalékkal nőtt, míg a közúti szállításban a bérleti díjak ára 0,19 százalékkal csökkent.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adatai szerint a novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – írja az Agerpres hírügynökség.
A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
