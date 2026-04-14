A legkisebbek védik a beporzókat – megyei szintre nőtt a marosvásárhelyi óvoda kezdeményezése

Rovarhoteleket építettek Maros megye óvodásai a Beporzók napján, amelyeket a Marosvásárhelyi Állatkertben állítottak ki. A Stefánia Napköziotthon megyei szintűre nőtt kezdeményezése a beporzó rovarok védelmére hívja fel a figyelmet.
Sütő Edith: a Beporzók napját a tágabb közösség is nagyon pozitívan fogadja, tavaly a Természettudományi Múzeum adott otthont a kiállításnak
Fotó: Haáz Vince
A beporzó rovarok – például a méhek, lepkék és katicák – tömeges pusztulása komoly veszélyt jelent, hiszen nélkülük élelmezésünk és mindennapi életünk is veszélybe kerülne. Bár március 10-ét jelölték meg eredetileg a Beporzók napjának, de mivel úgysem elég egy nap arra, hogy pozitív üzenetekkel és cselekedetekkel hívjuk fel a figyelmet védelmük fontosságára, ezért
Ezt tavaly óta megyei szintre emelték, így lehetőségük van más óvodáknak is arra, hogy bekapcsolódjanak a projektbe akár az elkészített rovarhotelek kiállításával, akár a rajzversenyen való részvétellel.
Idén 11 rovarhotel érkezett a kiállításra, ami a marosvásárhelyi állatkertben tekinthető meg
Fotó: Haáz Vince
A mozgalom Kárpát-medence szintű, és kezdeményezői között van a marosvásárhelyi Györfy Borbála is, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója volt 2018-ban, a mozgalom indításakor.
Sütő Edith, a Stefánia Napköziotthon óvodapedagógusát és a szervezőcsapat többi tagját a legkisebbek motiválják abban, hogy évről évre megszervezzék a Beporzók napját.
Fotó: Haáz Vince
„Fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbek is megismerkedjenek a természet védelmével, valamint a beporzó rovarok jelentőségével.
– magyarázta az óvodapedagógus a Székelyhonnak.
Fotó: Haáz Vince
Idén 11 rovarhotel érkezett a kiállításra, ami a Marosvásárhelyi Állatkertben tekinthető meg,
A készítők főként természetes anyagokat használtak – faágak, toboz, moha, üreges anyagok, kukoricacsusza, dióhéj, csigaház, de újrahasznosított anyagokkal is dolgoztak.
Fotó: Haáz Vince
A rovarhotel azért játszik fontos szerepet a méhek szaporodásában, mert a benne kialakított lyukakba bele tudnak menni a méhek, akárcsak egy odvas fába, itt leteszik a petéiket, egy kis virágport, befalazzák a rést, hogy védve legyenek, és ott fejlődik ki az új méhecske, amely majd kirágja magát, így lesz az új generáció.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
szóljon hozzá!