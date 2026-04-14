A legkisebbek védik a beporzókat – megyei szintre nőtt a marosvásárhelyi óvoda kezdeményezése Rovarhoteleket építettek Maros megye óvodásai a Beporzók napján, amelyeket a Marosvásárhelyi Állatkertben állítottak ki. A Stefánia Napköziotthon megyei szintűre nőtt kezdeményezése a beporzó rovarok védelmére hívja fel a figyelmet. Hajnal Csilla 2026. április 14., 15:562026. április 14., 15:56

Sütő Edith: a Beporzók napját a tágabb közösség is nagyon pozitívan fogadja, tavaly a Természettudományi Múzeum adott otthont a kiállításnak Fotó: Haáz Vince

A beporzó rovarok – például a méhek, lepkék és katicák – tömeges pusztulása komoly veszélyt jelent, hiszen nélkülük élelmezésünk és mindennapi életünk is veszélybe kerülne. Bár március 10-ét jelölték meg eredetileg a Beporzók napjának, de mivel úgysem elég egy nap arra, hogy pozitív üzenetekkel és cselekedetekkel hívjuk fel a figyelmet védelmük fontosságára, ezért

Marosvásárhelyen már hagyománnyá vált, hogy évente valamikor tavasszal megszervezik a Beporzók napját a Stefánia Napköziotthon szervezésében.

Ezt tavaly óta megyei szintre emelték, így lehetőségük van más óvodáknak is arra, hogy bekapcsolódjanak a projektbe akár az elkészített rovarhotelek kiállításával, akár a rajzversenyen való részvétellel.

A mozgalom Kárpát-medence szintű, és kezdeményezői között van a marosvásárhelyi Györfy Borbála is, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója volt 2018-ban, a mozgalom indításakor. Amikor a legfogékonyabbak a természet védelmére Sütő Edith, a Stefánia Napköziotthon óvodapedagógusát és a szervezőcsapat többi tagját a legkisebbek motiválják abban, hogy évről évre megszervezzék a Beporzók napját.

„Fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbek is megismerkedjenek a természet védelmével, valamint a beporzó rovarok jelentőségével.

Az óvodáskor különösen fogékony időszak arra, hogy a gyermekekben kialakuljon a környezettudatos szemlélet, és játékos formában, élményeken keresztül tanulják meg, mennyire fontos szerepet töltenek be ezek az apró élőlények az életünkben”

– magyarázta az óvodapedagógus a Székelyhonnak.

Idén 11 rovarhotel érkezett a kiállításra, ami a Marosvásárhelyi Állatkertben tekinthető meg,

a rajzversenyre pedig 15 megyei tanintézmény 28 óvodását nevezték be a pedagógusok.

A készítők főként természetes anyagokat használtak – faágak, toboz, moha, üreges anyagok, kukoricacsusza, dióhéj, csigaház, de újrahasznosított anyagokkal is dolgoztak.

A rovarhotel azért játszik fontos szerepet a méhek szaporodásában, mert a benne kialakított lyukakba bele tudnak menni a méhek, akárcsak egy odvas fába, itt leteszik a petéiket, egy kis virágport, befalazzák a rést, hogy védve legyenek, és ott fejlődik ki az új méhecske, amely majd kirágja magát, így lesz az új generáció.

