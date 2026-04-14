A legkisebbek védik a beporzókat – megyei szintre nőtt a marosvásárhelyi óvoda kezdeményezése

Rovarhoteleket építettek Maros megye óvodásai a Beporzók napján, amelyeket a Marosvásárhelyi Állatkertben állítottak ki. A Stefánia Napköziotthon megyei szintűre nőtt kezdeményezése a beporzó rovarok védelmére hívja fel a figyelmet.

Hajnal Csilla

2026. április 14., 15:562026. április 14., 15:56

Sütő Edith: a Beporzók napját a tágabb közösség is nagyon pozitívan fogadja, tavaly a Természettudományi Múzeum adott otthont a kiállításnak • Fotó: Haáz Vince

Sütő Edith: a Beporzók napját a tágabb közösség is nagyon pozitívan fogadja, tavaly a Természettudományi Múzeum adott otthont a kiállításnak

A beporzó rovarok – például a méhek, lepkék és katicák – tömeges pusztulása komoly veszélyt jelent, hiszen nélkülük élelmezésünk és mindennapi életünk is veszélybe kerülne. Bár március 10-ét jelölték meg eredetileg a Beporzók napjának, de mivel úgysem elég egy nap arra, hogy pozitív üzenetekkel és cselekedetekkel hívjuk fel a figyelmet védelmük fontosságára, ezért

Marosvásárhelyen már hagyománnyá vált, hogy évente valamikor tavasszal megszervezik a Beporzók napját a Stefánia Napköziotthon szervezésében.
Ezt tavaly óta megyei szintre emelték, így lehetőségük van más óvodáknak is arra, hogy bekapcsolódjanak a projektbe akár az elkészített rovarhotelek kiállításával, akár a rajzversenyen való részvétellel.

Idén 11 rovarhotel érkezett a kiállításra, ami a marosvásárhelyi állatkertben tekinthető meg

A mozgalom Kárpát-medence szintű, és kezdeményezői között van a marosvásárhelyi Györfy Borbála is, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója volt 2018-ban, a mozgalom indításakor.

Amikor a legfogékonyabbak a természet védelmére

Sütő Edith, a Stefánia Napköziotthon óvodapedagógusát és a szervezőcsapat többi tagját a legkisebbek motiválják abban, hogy évről évre megszervezzék a Beporzók napját.

„Fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebbek is megismerkedjenek a természet védelmével, valamint a beporzó rovarok jelentőségével.

Idézet
Az óvodáskor különösen fogékony időszak arra, hogy a gyermekekben kialakuljon a környezettudatos szemlélet, és játékos formában, élményeken keresztül tanulják meg, mennyire fontos szerepet töltenek be ezek az apró élőlények az életünkben”

– magyarázta az óvodapedagógus a Székelyhonnak.

Idén 11 rovarhotel érkezett a kiállításra, ami a Marosvásárhelyi Állatkertben tekinthető meg,

a rajzversenyre pedig 15 megyei tanintézmény 28 óvodását nevezték be a pedagógusok.

A készítők főként természetes anyagokat használtak – faágak, toboz, moha, üreges anyagok, kukoricacsusza, dióhéj, csigaház, de újrahasznosított anyagokkal is dolgoztak.

A rovarhotel azért játszik fontos szerepet a méhek szaporodásában, mert a benne kialakított lyukakba bele tudnak menni a méhek, akárcsak egy odvas fába, itt leteszik a petéiket, egy kis virágport, befalazzák a rést, hogy védve legyenek, és ott fejlődik ki az új méhecske, amely majd kirágja magát, így lesz az új generáció.

Marosszék Marosvásárhely
2026. április 14., kedd

Kelemen Hunor elmondta, miről beszélt telefonon Magyar Péterrel

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedden a magyarországi választások eredményével kapcsolatban kijelentette, hogy fontos a román és a magyar kormány közötti szoros együttműködés fenntartása.

2026. április 14., kedd

Román politikust kérdeztek az RMDSZ-ről a magyarországi választások fényében

Mircea Abrudean szenátusi elnök kedden kijelentette, hogy a magyarországi választások eredménye az egész térség európai irányultságát erősíti meg.

2026. április 14., kedd

A Mester és Margarita: különleges kísérleti produkció a Figurától

A Figura Stúdió Színház ismét olyan bemutatóra készül, amely túlmutat a hagyományos színházi kereteken. Legújabb produkciója, címében A Mester és Margarita világát idézi, de „csak nyomokban tartalmazza” az eredeti mű elemeit.

2026. április 14., kedd

A romániaiak közel fele gondolja úgy, hogy az ország politikai rendszerét teljesen le kellene cserélni

A romániaiak csaknem 40 százaléka szerint az ország politikai rendszere annyira hibás, hogy teljes egészében le kell cserélni – derül ki az ARP közvélemény-kutató április 1-10. között készített felméréséből.

2026. április 14., kedd

Közvélemény-kutatás: a romániaiak többsége az áremelkedésektől és az üzemanyag-drágulástól tart az iráni háború kapcsán

A legtöbb romániai lakos erősen érzi az áremelkedések hatásait, és jobban fél az iráni háború árakra gyakorolt hatásától és az üzemanyagválságtól, mint a konfliktus kiterjedésétől – derül ki az ARP közvélemény-kutató intézet felméréséből.

2026. április 14., kedd

Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően

Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén a rendőrök hozzávetőlegesen 2400 járművezetőnek vonták be a jogosítványát – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium.

2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

