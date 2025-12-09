A fiatalok 99 százaléka internetezik Romániában

A romániai háztartások 89,1 százaléka rendelkezik jelenleg internet-hozzáféréssel; ez 0,5 százalékponttal több a 2024-ben jegyzett aránynál – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett adataiból.

Területi leosztás szerint Bukarestben és Ilfov megyében a legmagasabb az internetellátottság (92,8 százalék), ezt a közép-romániai (91,1 százalék) és a nyugati (90,2 százalék) régió követi. A rangsor végén a délkeleti (85,7 százalék), a dél-munténiai (87,2) és délnyugat-olténiai (87,8 százalék) régió helyezkedik el.

Az INS adatai szerint városon a háztartások 92,6 százalékában, vidéken 84,8 százalékában van internet.

A 16 és 74 évesek körében 95,1 százalék azoknak az aránya, akik legalább egyszer használták az internetet

(ez 0,4 százalékpontos növekedést jelent tavalyhoz képest), közülük 98 százalék az elmúlt három hónapban. A korosztályon belül 77 százalék naponta többször, 17,6 százalék naponta vagy szinte naponta fellép a világhálóra.

Az adatokból az is kiderül, hogy a 16-34 éves korosztály 99 százaléka használja az internetet,