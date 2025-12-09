A fiatalok 99 százaléka internetezik Romániában

Képünk illusztráció
A romániai háztartások 89,1 százaléka rendelkezik jelenleg internet-hozzáféréssel; ez 0,5 százalékponttal több a 2024-ben jegyzett aránynál – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett adataiból.
Az INS adatai szerint városon a háztartások 92,6 százalékában, vidéken 84,8 százalékában van internet.
Területi leosztás szerint Bukarestben és Ilfov megyében a legmagasabb az internetellátottság (92,8 százalék), ezt a közép-romániai (91,1 százalék) és a nyugati (90,2 százalék) régió követi. A rangsor végén a délkeleti (85,7 százalék), a dél-munténiai (87,2) és délnyugat-olténiai (87,8 százalék) régió helyezkedik el.
(ez 0,4 százalékpontos növekedést jelent tavalyhoz képest), közülük 98 százalék az elmúlt három hónapban. A korosztályon belül 77 százalék naponta többször, 17,6 százalék naponta vagy szinte naponta fellép a világhálóra.
Az adatokból az is kiderül, hogy a 16-34 éves korosztály 99 százaléka használja az internetet,
Tavaly a 16 és 74 év közöttiek 88,9 százaléka mondta azt, hogy használta az internetet az elmúlt 12 hónapban. Ez az arány 2,2 százalékkal maradt el az uniós átlagtól – írja az Agerpres.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
