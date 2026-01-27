61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen

Hatvanegy székelyföldi egészségügyi dolgozó szerzett a szakmai tudás mellett alkalmazható ismereteket
Fotó: Kanta Szakképző Központ
Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.
A Kanta Szakképző Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Békés Vármegyei Központi Kórház között a közelmúltban aláírt együttműködési megállapodás jegyében zajló kommunikációs továbbképzésen
A békéscsabai Skill Labor oktatói a páciensekkel való beszélgetés, kapcsolattartás során alkalmazható, a konfliktuskezelésen át a betegorientált beszélgetéstechnikai eszközökig terjedő ismereteket adták át.
Megtapasztalhatták, milyen ereje van, ha empátiával fordulnak a betegek felé
Fotó: Kanta Szakképző Központ
Balássy Ildikó, a csúcstechnológia beszerzésére készőlő Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ápolási igazgatója szerint
„Megerősített bennünket abban, hogy a szakmai tudás mellett a jó szó valóban gyógyít.
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elsajátított módszereket igyekeznek minél előbb beépíteni intézményük mindennapi gyakorlatába.
Szakács István, a központ igazgatója is úgy véli, az egészségügyi kommunikáció kulcsfontosságú készség a modern betegellátásban, hiszen az empátia, az érthetőség és a konfliktuskezelés is a gyógyítás része.
– vetítette előre jövőbeli terveiket.
