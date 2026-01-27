Rovatok
61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen

Hatvanegy székelyföldi egészségügyi dolgozó szerzett a szakmai tudás mellett alkalmazható ismereteket

Hatvanegy székelyföldi egészségügyi dolgozó szerzett a szakmai tudás mellett alkalmazható ismereteket

Fotó: Kanta Szakképző Központ

Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.

Kocsis Károly

2026. január 27., 11:062026. január 27., 11:06

A Kanta Szakképző Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Békés Vármegyei Központi Kórház között a közelmúltban aláírt együttműködési megállapodás jegyében zajló kommunikációs továbbképzésen

61 egészségügyi szakember vett részt a székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, gyergyószentmiklósi és baróti megyei sürgősségi, municípiumi, illetve városi kórházakból.

A békéscsabai Skill Labor oktatói a páciensekkel való beszélgetés, kapcsolattartás során alkalmazható, a konfliktuskezelésen át a betegorientált beszélgetéstechnikai eszközökig terjedő ismereteket adták át.

Megtapasztalhatták, milyen ereje van, ha empátiával fordulnak a betegek felé Galéria

Megtapasztalhatták, milyen ereje van, ha empátiával fordulnak a betegek felé

Fotó: Kanta Szakképző Központ

Balássy Ildikó, a csúcstechnológia beszerzésére készőlő Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ápolási igazgatója szerint

a tréning azonnal alkalmazható, gyakorlati készségeket nyújtott a mindennapi klinikai helyzetekhez.

„Megerősített bennünket abban, hogy a szakmai tudás mellett a jó szó valóban gyógyít.

Idézet
A szituációs gyakorlatok során megtapasztalhattuk páciens, hozzátartozó és egészségügyi dolgozó szerepében is, milyen ereje van az empatikus kommunikációnak”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elsajátított módszereket igyekeznek minél előbb beépíteni intézményük mindennapi gyakorlatába.

Szakács István, a központ igazgatója is úgy véli, az egészségügyi kommunikáció kulcsfontosságú készség a modern betegellátásban, hiszen az empátia, az érthetőség és a konfliktuskezelés is a gyógyítás része.

Idézet
Büszkék vagyunk arra, hogy 61 székelyföldi egészségügyi dolgozónak adhattunk azonnal hasznosítható, gyakorlati tudást, és bízunk benne, hogy ez az első lépés egy hosszabb távú, regionális képzési sorozat felé”

– vetítette előre jövőbeli terveiket.

Háromszék Egészségügy Kézdivásárhely
Hirdetés
