61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen

Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.

Kocsis Károly 2026. január 27., 11:062026. január 27., 11:06

A Kanta Szakképző Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Békés Vármegyei Központi Kórház között a közelmúltban aláírt együttműködési megállapodás jegyében zajló kommunikációs továbbképzésen

61 egészségügyi szakember vett részt a székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, gyergyószentmiklósi és baróti megyei sürgősségi, municípiumi, illetve városi kórházakból.

A békéscsabai Skill Labor oktatói a páciensekkel való beszélgetés, kapcsolattartás során alkalmazható, a konfliktuskezelésen át a betegorientált beszélgetéstechnikai eszközökig terjedő ismereteket adták át.

Megtapasztalhatták, milyen ereje van, ha empátiával fordulnak a betegek felé Fotó: Kanta Szakképző Központ

Balássy Ildikó, a csúcstechnológia beszerzésére készőlő Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ápolási igazgatója szerint

a tréning azonnal alkalmazható, gyakorlati készségeket nyújtott a mindennapi klinikai helyzetekhez.

„Megerősített bennünket abban, hogy a szakmai tudás mellett a jó szó valóban gyógyít.

A szituációs gyakorlatok során megtapasztalhattuk páciens, hozzátartozó és egészségügyi dolgozó szerepében is, milyen ereje van az empatikus kommunikációnak”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elsajátított módszereket igyekeznek minél előbb beépíteni intézményük mindennapi gyakorlatába. Hirdetés Szakács István, a központ igazgatója is úgy véli, az egészségügyi kommunikáció kulcsfontosságú készség a modern betegellátásban, hiszen az empátia, az érthetőség és a konfliktuskezelés is a gyógyítás része.

Büszkék vagyunk arra, hogy 61 székelyföldi egészségügyi dolgozónak adhattunk azonnal hasznosítható, gyakorlati tudást, és bízunk benne, hogy ez az első lépés egy hosszabb távú, regionális képzési sorozat felé”